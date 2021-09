L'iPhone 13 devrait dominer le marché aux États-Unis et en Chine

Alexandre Godard

Si le chiffre 13 est un mauvais chiffre pour les superstitieux, les premiers rapports autour de l'iPhone 13 indiquent l'inverse et annoncent un avenir radieux pour ce modèle. Une nouvelle gamme qui devrait dominer le marché aux États-Unis et en Chine.

iPhone 13 : le futur roi ?

L'iPhone 13 n'est même pas encore sorti qu'il fait déjà parler de lui en tant que futur carton phénoménal sur le marché des smartphones. Suite au Keynote d'il y a deux jours, les premières données d'enquête aux États-Unis et en Chine indiquent le même constat à savoir, l'iPhone 13 va dominer les smartphones Android.

Chine

En ce qui concerne la Chine, c'est le South China Morning Post (SCMP) qui fait son premier rapport sur la situation à venir. Selon eux, plusieurs facteurs sont réunis pour penser ainsi.



Premièrement, le prix de l'iPhone 13 en Chine devrait baisser par rapport à l'iPhone 12.



Deuxièmement, avec ses énormes problèmes, Huawei rencontre une très forte baisse de popularité même sur son territoire de prédilection qu'est la Chine. De plus, les utilisateurs ne sont pas satisfaits des derniers modèles haut de gamme de la marque, raison de plus pour aller voir ailleurs.



Troisièmement, les précommandes sont déjà ouvertes en Chine et toujours selon le SCMP, plus de 2 millions de précommandes de l'iPhone 13 ont déjà été effectuées.

L'iPhone 13, qui a été présenté mardi aux États-Unis, se démarque comme le smartphone haut de gamme de cette année en Chine en raison de l'incapacité de Huawei à fournir des combinés haut de gamme tout aussi convaincants.



De plus, Huawei continue de lutter contre les sanctions commerciales américaines. Il n'y a pas de smartphone sur le marché qui puisse constituer une menace pour l'iPhone 13 au-dessus de la fourchette de prix de 5 000 yuans.

USA

Pour ce qui est des États-Unis, c’est le site The Information qui nous donne son rapport et ses données. D'après eux, il y a deux points à prendre en compte.



Premièrement, les énormes promotions des opérateurs téléphoniques autour de l'iPhone 13 devraient attirer du monde.



Mais le plus important, et nous l'avions déjà évoqué, c'est qu'il semblerait qu'Apple soit largement moins impacté que les constructeurs Android dont Samsung au niveau de la pénurie des puces. C'est surtout sur ce point précis qu'Apple risque de faire la différence.

Dans une enquête menée auprès de 37 représentants commerciaux dans des magasins de détail aux États-Unis, 26 d'entre eux, soit 70 %, ont signalé des pénuries de stocks de smartphones en août, contre 45 % en juin et 28 % en mai, selon Wave7 Research



Surtout, il faut préciser que les pénuries étaient plus prononcées pour Samsung et d'autres fabricants d'appareils fonctionnant sous Android que pour les iPhones, et elles devraient persister.