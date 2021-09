Le prochain Real Racing Next est en test sur Android

Il y a 4 heures

Alban Martin

Firemonkeys Studios a lancé les tests pré-alpha de Real Racing Next. Oui, le nouveau jeu de course est actuellement disponible sur les appareils Android dans deux pays, l'Australie et le Canada. Le titre précédent, Real Racing 3, va enfin pouvoir souffler après neuf ans de bons et loyaux services.



Real Racing Next : le retour du roi ?

Real Racing Next, développé par Firemonkeys Studios et publié par Electronic Arts, est une toute première version de la prochaine itération du jeu de course mobile mondialement connu, Real Racing 3.



EA a expliqué ceci, en guise de préambule :

Nous allons explorer à quoi ressemblera la prochaine itération de Real Racing. Nous ne sommes pas prêts à annoncer une date de lancement pour Real Racing Next car nous en sommes encore aux premiers stades de développement. Le jeu final est loin, mais nous voulons commencer les tests maintenant alors que nous commençons ce voyage.

Pour y jouer dès maintenant, il faut être dans l'un des deux pays cités. Cependant, nous avons réussi à découvrir certaines fonctionnalités de Real Racing Next à partir d'un article Reddit publié par un chanceux testeur. Cela montre que le mode Carrière n'est pour l'instant qu'une sélection de différentes courses dans lesquelles les joueurs peuvent courir avec n'importe quelle voiture. Le jeu affiche les temps de tour et de secteur les plus rapides sur l'écran de fin après chaque course. D'ailleurs, le rythme du jeu ralentit sur certains virages.



Le système de progression a changé car il y a désormais deux axes différents, la saison et les trophées en plus des défis de parrainage. La physique du jeu a également évolué avec notamment des limites sur le rayon de braquage comme le font les voitures réelles, de sorte qu'ils ne peuvent plus faire de virages à 180° d'un coup. Les graphismes sont étonnants bons pour un titre en pré-alpha.

Comment jouer à Real Racing Next ?

La version en accès anticipé ou la version pré-alpha de Real Racing Next est exclusivement disponible en Australie et au Canada. Les tests s'étaleront une période limitée. Selon l'annonce d'EA, les joueurs des deux pays respectifs peuvent simplement se rendre dans leurs magasins Google Play et rechercher Real Racing Next. Il est disponible pour jouer actuellement dans les deux pays. Espérons une sortie prochaine sur iPhone et iPad également.





Bientôt la mort de Real Racing 3 ?

Concernant l'avenir de RR3, EA a déclaré que Firemonkeys s'engage à apporter aux joueurs et aux fans tout le contenu de qualité qu'ils attendent de Real Racing 3. Il est donc clair que Real Racing 3 ne prendra pas sa retraite de sitôt, mais qu'il continuera à divertir les amateurs de course.



Real Racing 3 vient de recevoir sa mise à jour v9.7 il y a quelques jours où deux nouvelles légendes de la course ont été ajoutées à la collection : la légendaire Chevrolet Corvette Grand Sport de 1962 et la quintuple vainqueur des 24 Heures du Nürburgring, la BMW M3 (E30). La mise à jour comprend trois nouvelles voitures, des événements spéciaux, de nouveaux événements à durée limitée, des séries bonus, de nouvelles séries exclusives, etc.

Télécharger le jeu gratuit Real Racing 3