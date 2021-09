La Russie inflige une amende à Apple pour une application de vote

Il semblerait que la Russie veuille continuer à mettre la pression à Apple et faire en sorte d'imposer sa propre loi. En témoigne une nouvelle fois la nouvelle du jour, puisque le gouvernement de Vladimir Poutine souhaite infliger une amende à la Pomme et Google suite à la publication d'une application de vote intelligent du chef de l'opposition Alexei Navalny.

Une décision qui risque de faire du bruit dans le monde, alors que l'empoissonnement de l'avocat et militant politique n'est toujours pas digéré. Ambiance...

Apple et Google pourraient donc recevoir une amende suite à la décision d'un organisme russe de surveillance des médias. La raison ? Les deux grands groupes ont continué à héberger une application de vote intelligent du chef de l'opposition Alexei Navalny sur l'App Store et le Play Store, malgré une demande pour la faire retirer.

L'organisme russe de surveillance des médias prendra une décision sur l'imposition d'une amende à Google et Apple en fonction de leur réaction à l'ordre de supprimer l'application Smart Voting de leurs magasins, a déclaré aux journalistes le directeur adjoint de l'organisme de surveillance, Vadim Subbotin.



Dans une déclaration faite jeudi, le Roskomnadzor, le chien de garde des médias russes, a déclaré que "la responsabilité pénale est prévue pour l'organisation et la participation au travail d'organisations extrémistes interdites en Russie", en référence à l'application et à son contenu.