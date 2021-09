Les meilleures coques pour iPhone 13 / mini et iPhone 13 Pro / Max

Les coques pour iPhone 13 sont déjà largement disponibles chez Apple mais aussi les accessoiristes, certains ayant lancé leurs modèles avant le keynote du 14 septembre. Et bien comme à chaque nouvel iPhone, nous vous proposons une sélection des meilleurs étuis et protections pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, iPhone Pro Max et iPhone 13 mini. Il y a tous les prix, pour tous les budgets.

De belles coques pas chères pour iPhone 13

Apple a lancé l'iPhone 13 en quatre formats, avec un facteur de forme similaire aux modèles précédents, une encoche plus petite, un processeur A15 rapide, et plus encore. Avec les téléphones, la firme propose de nouveaux accessoires, étuis, housses, portefeuilles et protecteurs d'écran. Pour protéger un iPhone 13 Pro ou tout autre iPhone 13, une protection permanente et pas chère est idéale afin d'éviter tout accident pouvant entrainer des rayures ou même la casse.

Coques iPhone 13 Caseology

Caseology n'a pas attendu non plus pour commercialiser ses nouvelles coques pour les iPhone 2021. Le fabricant américain mise avant tout sur la qualité, sans exagérer sur le prix. La marque se démarque grâce à des design singuliers et souvent colorés. On trouve évidemment des accessoires pour les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Coques iPhone 13 Ornarto

Les coques Ornarto pour iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ressemblent très souvent aux produits en silicone d'Apple avec de nombreuses couleurs très sympathiques mais avec un prix divisé par 3 ou 4.

Coques iPhone 13 Spigen

Spigen est un fabricant d'accessoires iPhone reconnu de longue date, et la société propose plusieurs gammes spécifiques pour les tout derniers iPhone 13, quelque soit leur taille. On retrouve surtout des produits pas chers, solides et sobres.

Coques iPhone 13 Cyrill

La nouvelle gamme de coques CYRILL pour iPhone 13 est maintenant en ligne sur Amazon et vous trouverez quelques modèles phares répertoriés ci-dessous. Il s'agit de la filiale de Spigen qui propose des prix un peu plus élevé mais avec des modèles plus originaux et travaillés.

Coques iPhone 13 ESR

Coques iPhone 13 OtterBox

Le nouveau catalogue OtterBox d'étuis et d'accessoires pour iPhone 13 est désormais disponible à l'achat. Encore une fois, les produits sont de grande qualité avec un accent mis sur la sécurité, même si pour le moment il n'y a pas encore tous les modèles.

Coques iPhone 13 Ringke

Ringke est une société créée en 2003 et qui s'efforce de répondre aux problématiques de ses clients. Ils proposent des produits à prix canon malgré une grande variété de matériaux et de coloris. Les produits sont principalement vendus en Europe, aux USA et au Japon.