iOS 15 améliore la sécurité de Face ID dixit Apple

Alors que le procès d'Apple contre Epic Games continue et devrait bientôt rendre son verdict, voilà que la Pomme a demandé à la juge Yvonne Gonzalez Rogers d'examiner les récents...

Au milieu de la controverse autour des nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants d'Apple qui impliqueraient la numérisation des messages et des photos des utilisateurs, l'ancien chef de...

Apple et Google dominent à eux deux le marché de la distribution d'applications sur smartphones et tablettes, si cette situation a été dénoncée à plusieurs reprises dans diverses plaintes,...

Apple a partagé un document qui fournit un aperçu plus détaillé des fonctionnalités de sécurité des enfants qu'elle a annoncées...

Voici de nouvelles informations concernant iOS 15, les nouveaux Mac et même l'iPhone 13 à venir. Selon une source bien renseignée, Apple a prévu quelques changements...

La société a déclaré avoir "amélioré les modèles anti-usurpation d'identité de visage", ce qui rappelle à tout le monde le moment où la technologie a été lancée avec l'iPhone X et les gens ont essayé de contourner sa sécurité en créant des masques 3D. Mais ce changement ne pourra sans doute rien faire contre les vrais jumeaux qui pourront toujours flouer le système. Apple dit que le problème est corrigé avec iOS 15. La société propose également quelques correctifs en référence au Neural Engine, CoreML, Siri, Kernel, Preferences, WebKit, etc. Vous pouvez tout apprendre sur les correctifs de sécurité avec iOS 15 dans ce document officiel sur le site d'Apple.

Impact : un modèle 3D conçu pour ressembler à l'utilisateur inscrit peut être en mesure de s'authentifier via Face ID. Description : ce problème a été résolu en améliorant les modèles anti-usurpation d'identité de visage.

Apple dit qu'iOS 15 apporte un correctif concernant la technologie Face ID, qui est, bien sûr, disponible pour tous les appareils dotés du capteur TrueDepth. Sont concernés, tous les modèles de l'iPhone X à l'iPhone 13 en passant par l'iPad Pro 2020 et 2021.

Apple vient de publier iOS 15 à tous les utilisateurs. Après trois mois de tests et plusieurs fonctionnalités retardées comme SharePlay, ProRes, Visual Lookup ou encore iCloud Private Relay, la société révèle également les problèmes de sécurité qu'elle résout avec la dernière version de son système d'exploitation pour iPhone.

