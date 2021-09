Vous pouvez télécharger watchOS 8 sur Apple Watch en version finale

Apple enchaine les mises à jour avec cette fois watchOS 8 pour toutes les Apple Watch, en tout cas celles qui sont compatibles. Cette année, les nouveautés se comptent sur les doigts d'une main, contrairement à watchOS 7 qui était bien plus généreux. Repassons les nouveautés ainsi que les montres compatibles, avant de voir comment télécharger et installer le nouveau firmware.

Les nouveautés watch0S 8

Commençons par l'application Respirer qui s'améliore avec une nouvelle animation, mais également des citations ayant pour objectif de réduire le stress.



L'app Activité accueille désormais deux nouveaux exercices tirés d'Apple Fitness+ : le taï-chi et le Pilates. En parlant d'Apple Fitness+, le service arrive en France d'ici la fin de l'année.



L'envoi de messages s'améliore aussi avec l'intégration des GIFs, des émojis, mais également la possibilité de dicter tout en utilisant la fonctionnalité griffonner.



L'application Photos a été revu avec l'affichage des souvenirs (comme sur iOS) et la possibilité de les partager rapidement via Mail ou Messages.



Au rayon des cadrans, watchOS 8 améliore le très populaire cadran Photo avec un nouveau mode Portrait, ajoutant de nouvelles options pour l'heure. Et si vous avez une Apple Watch 7, le firmware propose 4 nouveaux cadrans : Modular Max, Continuum, Contour Face et Nike Bounce.



Enfin, watchOS 8 accueille un vrai clavier pour rédiger, mais que sur la Series 7 et son grand écran.



Toutes les nouveautés sont sur Apple.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 8

Voici la compatibilité de watchOS 8 :

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Comment télécharger et installer watchOS 8

Pour télécharger et installer watchOS 8 (gratuit), il suffit de :

Se diriger vers l'application Apple Watch sur votre iPhone (passé sous iOS 15)

S'assurer que votre Apple Watch est en charge, connectée à l'iPhone en Bluetooth et qu'elle a au moins 50% de batterie

Aller dans Général > Mise à jour logicielle

Appuyez sur Télécharger et installer. L'installation peut durer plusieurs dizaines de minutes, soyez patient.

Si vous aviez installé la bêta, veillez à supprimer le profil bêta pour voir apparaitre la version publique (dans Réglages > Général > Profils). Il faudra redémarrer l'appareil pour prendre en compte la modification.