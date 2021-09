Les précommandes d'iPhone 13 sont excellentes d'après Morgan Stanley

Il y a 3 heures

Alban Martin

Alors depuis 2018, Apple ne fournit plus les chiffres des ventes du premier week-end pour les nouveaux iPhones, l'analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a déclaré aujourd'hui que les précommandes de l'iPhone 13 Pro sont prometteuses avec une "forte demande précoce".

Des précommandes en grande forme pour l'iPhone 13

Huberty a basé son analyse sur les estimations de livraison d'Apple pour les iPhone 13, chose qu'elle fait chaque année. Peu de temps après le début des précommandes vendredi dernier, les délais de livraison pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max ont commencé à glisser en octobre et même novembre, soit un délai moyen d'environ 27 jours. L'analyste a déclaré qu'il s'agissait du deuxième plus long délai le premier jour des précommandes parmi tous les modèles d'iPhone lancés au cours des cinq dernières années, dépassé uniquement par l'iPhone X en 2017. Mais comme il y a quatre ans, on peut imaginer que la production n'est pas optimale avec notamment des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteur dus à la pandémie.

Outre les "Pro", dont la version 1 To a été la première à être en rupture, Huberty a déclaré que l'iPhone 13 mini se portait un peu mieux avec un délai de 3,1 jours, tandis que l'iPhone 13 standard n'a subi aucun retard. Du coup, l'iPhone 13 de base serait le moins vendu, ou alors le plus produit (ou un peu des deux).



Pour accréditer sa thèse, Huberty a déclaré que les vérifications de la chaîne d'approvisionnement de Morgan Stanley indiquent qu'il n'y a pas de souci majeur au niveau de la production et a conclu que ces longs délais "sont au moins en partie en fonction d'une forte demande précoce."



Les quatre modèles d'iPhone 13 sont actuellement en précommande et seront livrés à partir de vendredi aux clients. Les principales nouveautés de la gamme iPhone 13 incluent une puce A15 Bionic plus rapide, des améliorations de l'appareil photo, une durée de vie de la batterie plus longue et une encoche plus petite. Les deux modèles Pro disposent également d'un écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz.