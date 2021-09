Les premiers avis et tests des iPhone 13 et iPhone 13 Pro

C'est déjà le moment des premiers avis et tests sur les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Une semaine après leur présentation lors du keynote du 14 septembre et trois jours avant leur commercialisation, quelques acteurs influents américains ont déjà mis la main sur la nouvelle gamme 2021 d'Apple. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ceux qui devraient encore représenter 50% du CA de la firme.

Que valent les iPhone 13 et iPhone 13 mini ?

On commence par The Verge qui a adoré l'iPhone 13. Son autonomie lui permet de tenir une longue journée, malgré une utilisation intensive, test oblige. En tout cas, l'écran est resté allumé 5 heures, le temps de faire des photos, des photos, de jouer, de rédiger des emails et des messages, ou encore découvrir iOS 15. Le second jour, l'iPhone 13 a tenu pratiquement 36 heures, ce qui est formidable pour un iPhone.



Plus précisément sur la photo, Dieter Bohn parle de détails nets et précis, avec des couleurs riches sans être sursaturées. La mise au point est rapide et fiable, le mode portrait est assez bon pour être utilisé au jour le jour, et la faible luminosité et la vision nocturne sont "exceptionnelles". Mais le mode cinématique est loin d'être aussi bon que les propres publicités d'Apple voudraient vous le faire croire.

Ensuite, Engadget a également testé les iPhone 13, et notamment le mode cinématique. Pour notre confrère, le système d’Apple gère bien la détection des visages, mais un peu moins le flou. Certains sujets ne sont pas bien nets quand ils sont en mouvement. Mais dans l'ensemble, c'est la fonction qui devrait faire la différence. Concernant l'iPhone 13 Mini, l'autonomie fait un net progrès, même si le petit iPhone est toujours en dessous de la moyenne. Dans les deux cas, Apple a réduit de 20% l'encoche de la caméra frontale, ce qui est bien d'après Endadget, mais c'est toujours beaucoup plus gros que les conceptions à trous des Android...



Chez CNET, on pense aussi que le mode cinématique est intéressant mais limité. Malgré un côté esthétique et ludique, ce mode de tournage a du mal en basse lumière. Si l'édition est assez sympa, il est difficile de zoomer sur la timeline.

Quant à CNN, le journaliste s'est attardé sur les styles photographiques de l’iPhone 13. Sans surprise, mais très maitrisé avec un effet wahou comme seule Apple sait faire. Par contre, le test a montré que l'iPhone 13 mini ne cède que 30 minutes à l'iPhone 13 classique, ce qui est un très bon point. Mais CNN est déçu de l'écran qui stage à 60 Hz.

Enfin, le The Wall Street Journal affirme que même si les améliorations sont les bienvenues, elles ne suffisent pas à elles seules à convaincre un utilisateur d'iPhone 12 de passer à la version supérieure. L'appareil photo et la batterie ont progressé, mais le reste n'a que très peu évolué (par rapport à l'an dernier).

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max font-ils mieux ?

Les changements sont un peu plus nombreux du côté des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. En effet, les deux appareils haut de gamme affichent (enfin) un écran ProMotion jusqu’à 120 Hz, ce qui ravit The Verge. Sans surprise, l'affichage est plus fluide à chaque instant. Le défilement de page, les interactions, les jeux et les vidéos sont les grands gagnants de cette nouveauté.



Mais le point fort de l'iPhone 13 Pro reste l'appareil photo. En plein soleil ou en lumière normale, les photos prises par ces nouveaux modèles sont très difficiles à distinguer de l'iPhone 13 ou même de l'iPhone 12. Mais là où le système de caméra des Pro 13 brille, c'est en basse lumière. Le capteur grand angle principal a connu une mise à niveau massive cette année. Contrairement aux téléphones Android qui recherchent un grand nombre de mégapixels, puis un "pixel binning" pour obtenir des performances en faible luminosité, Apple s'en tient à 12 mégapixels, la même résolution qu'il est utilisé depuis l'iPhone 6S de 2015. Le capteur lui-même est maintenant beaucoup plus gros et comporte des pixels de 1,9 µm. Et pour couronner le tout, l'objectif a désormais une ouverture f/1,5.

Résultat, l'iPhone 13 Pro (Max) peut très rapidement absorber une quantité énorme de lumière par rapport aux autres téléphones. Combinées à quelques réglages et améliorations de la photographie computationnelle d'Apple, les performances en basse lumière du 13 Pro sont tout simplement incomparables.



Dernier point important, l’autonomie. Son iPhone 13 Pro avait encore 20% après une journée de 16 heures, dont 4 heures avec l’écran allumé. Une prouesse pour un écran 120 Hz.

Du côté de CNET, c'est encore la photo qui prime et notamment la nouveauté "Macro". Le résultat est de qualité, sans égaler un appareil photo hybride avec un objectif dédié. On peut enfin faire de vrais gros plans tout en gardant son sujet net. Malheureusement, en basse lumière, l'iPhone repasse sur le grand angle, qui est très bon soit dit en passant.



Si le 120 Hz est salué, en revanche l'encoche est toujours trop grosse pour CNET, et le poids pris par les deux iPhone 13 Pro est dérangeant. Il faut se souvenir que les deux appareils dépassent les 200 grammes. Mais la qualité de finition est toujours exemplaire.

Enfin du côté de CNN, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est une grande amélioration. Cela rend l'affichage plus naturel et plus fluide sur les 13 Pro et 13 Pro Max. Si vous aimez la photographie ou la vidéographie - ou même si vous êtes une star des médias sociaux - il y a lieu d'opter pour un 13 Pro ou un 13 Pro Max. Son trio d'objectifs est l'un des plus polyvalents du marché. Cela est associé des performances de pointe et une autonomie de batterie très longue.

Conclusion sur les iPhone 13

Pour résumer, les nouveaux iPhone 13 sont très bons, mais ceux qui possèdent déjà un iPhone 12 ou 12 Pro devraient réfléchir à deux fois avant de passer à la caisse, sauf pour ceux qui ont une grande utilisation de l'appareil photo et / ou des jeux vidéo, l'iPhone 13 Pro est fait pour vous.

