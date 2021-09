MoneyCoach iOS 15 : widget XL, Quick Note, Apple Watch...

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

MoneyCoach attendait visiblement la sortie d'iOS 15 avec impatience car le jour même de sa sortie officielle, l'application à reçue une mise à jour complète que ce soit au niveau du design ou des fonctionnalités. Les versions iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey ont elles aussi été mises à jour.

MoneyCoach : gérer ses finances avec précision

Comme son nom l'indique, MoneyCoach est une application qui a pour but de vous aider à mieux gérer vos finances. Un style d'application que l'on a de plus en plus l'habitude de voir et qui peut s'avérer très efficace au quotidien pour celles et ceux qui ont du mal à gérer l'argent correctement.



Si l'application était déjà assez facile à prendre en main, les développeurs ont décidé que la sortie d'iOS 15 était le moment pour sortir une toute nouvelle version avec un design flambant neuf et l'ajout de fonctionnalités.

Du côté de la version iOS 15, on note un design repensé grâce à SwiftIU, de nouvelles catégories, une fonction édition en bloc, la fusion des catégories ou encore une accessibilité renforcée. Également côté design, des nouveaux boutons, des nouvelles couleurs et de nouveaux symboles sont disponibles.



Pour ce qui est d'iPadOS 15, il faut retenir que toutes les nouveautés citées juste avant sont présentes. En plus, on note l'arrivée d'un widget XL, la prise en charge de Quick Note, des nouvelles commandes au clavier et une gestion du pointeur de la souris plus précis.



En ce qui concerne l'Apple Watch, l'affichage permanent est enfin disponible, le design est plus moderne et il est accompagné par de nouvelles animations SwiftIU et la prise en charge de SF Symbols 3.



Enfin la dernière, la version macOS Monterey, elle a bien reçu une mise à jour mais moins importante que les autres. Les développeurs expliquent qu'ils vont d'abord tester en long en large et en travers le nouveau système d'Apple afin de proposer une mise à jour qui apporte toutes les nouvelles fonctionnalités possibles.



