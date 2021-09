Un taux d'adoption en retrait pour iOS 15 après deux jours

L'adoption du nouveau système iOS 15 d'Apple semble être plus lente que le firmware précédent, iOS 14, avec 8,5% des utilisateurs ayant téléchargé la mise à jour deux jours après son lancement.



Les nouvelles données, publiées par Mixpanel, indiquent qu'un peu moins de 10% des utilisateurs d'iPhone ont installé iOS 15 sur leurs appareils en ce mercredi 22 septembre.

Une adoption deux fois plus lente pour iOS 15

Pour comparer, il faut se rappeler que l'adoption d'iOS 14 deux jours après son lancement était de 14,5%. C'est donc pratiquement le double d'iOS 15. Pour comprendre cet écart, il y a trois éléments à prendre en compte :

iOS 15 ne propose pas autant de nouveautés majeures qu'iOS 14

Apple laisse le choix aux utilisateurs de rester sur iOS 14

Les gens ont encore la tête à la rentrée et au contexte particulier

Le frein principal est certainement le second point. Apple n'oblige plus à passer à iOS 15 et a même publié iOS 14.8 et un lot d'autres mises à jour logicielles le 13 septembre dernier.



Pour mémoire, la firme de Cupertino a lancé iOS 15 en version finale lundi dernier avec de nouvelles fonctionnalités telles que Live Text, Private Relay, le nouveau Safari, un mode Concentration, ProRes, SharePlay, etc. La plupart des grandes nouveautés sont d'ailleurs repoussées à plus tard, c'est le cas pour SharePlay, ProRes ou encore Private Relay.



La société travaille également déjà sur iOS 15.1, qui en est actuellement à sa première version bêta. Cette mise à jour logicielle est configurée pour offrir une prise en charge vérifiable des cartes de vaccination Covid-19 dans Apple Wallet, ainsi que SharePlay pour partager un film ou une musique ensemble et à distance.



Voici les statistiques de Mixpanel :