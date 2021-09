Moderna compare le vaccin à une app sur iPhone

Depuis dix huit mois désormais, nous vivons avec la COVID-19 un peu partout sur la planète. Alors que les restrictions commencent à s'alléger en France notamment dans les régions dont le taux d'incidence passe sous les 50 (fin du passe sanitaire et du masque pour les primaires), le patron de Moderna s'est exprimé sur la fin de l'épidémie. Il en a profité pour faire une drôle de comparaison avec l'iPhone.

Le patron de Moderna fait un drôle de parallèle

Pour Stéphane Bancel, le patron de Moderna, la pandémie de Covid-19 sera terminée dans un an maximum. Au micro du journal suisse Neue Zürcher Zeitung, Bancel a expliqué qu'à la mi-2022, « il y aura suffisamment de doses pour vacciner tous les habitants de la planète ». On peut également penser que le virus aura complètement circulé, étant donné que les pandémies durent en moyenne deux ans et demi d'après les archives scientifiques.

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la suite de l'interview où le patron de la société qui a vu son action passé de 12$ à plus de 450$ entre mars 2020 et aujourd'hui, explique que ses équipes planchent sur le développement « d’un rappel annuel qui couvre toutes les maladies respiratoires d’origine virale».



L'idée est, comme pour la grippe, d'adapter chaque année le sérum aux nouvelles souches. Et cela parait très simple dit comme cela :

Chaque année, on veut ajouter plus de virus [dans le vaccin] comme on ajoute une application à un iPhone.

L'analogie avec l'iPhone est surprenante, d'autant que les conséquences potentielles sur la santé des personnes n'a rien à voir entre une souche supplémentaire dans un vaccin et une application installée sur un iPhone. Sans oublier que, pour le moment, ni Moderna, ni Pfizer, ni un autre n'a réussit à adapter sa formule pour le variant Delta qui contamine encore très largement, même les vaccinés.



Enfin, sachez que Moderna prévoit de commercialiser ses vaccins combinés pour 2023.