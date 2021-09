Sonny Dickson a démonté un iPhone 13 bleu

Alban Martin

C'est la première fois qu'on peut apercevoir les entrailles du nouvel iPhone 13. Les premières images nous montrent un Taptic Engine plus petit, une batterie plus grande et les composants repensés du système de caméra TrueDepth utilisés pour Face ID.

Un démontage sommaire de l'iPhone 13

Alors que nous sommes en train de tester l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 Pro Max et que les clients recevront leur commande à partir de demain, le leaker Sonny Dickson a partagé sur Twitter des images d'un iPhone 13 bleu démonté.



En attendant que les experts de iFixit s'y collent et nous détaillent scrupuleusement le contenu du nouvel iPhone, nous découvrons qu'Apple a réduit le Taptic Engine sur l'iPhone de cette année par rapport à l'iPhone 12. La réduction de la taille était probablement nécessaire pour libérer de l'espace interne afin d'inclure une batterie plus grande. Apple se vante d'avoir considérablement amélioré l'autonomie de l'iPhone 13 en raison de l'efficacité de la puce A15 Bionic et d'une batterie physiquement plus grande, ce que confirment les images avec une augmentation de près de 15%.

Avec l'‌iPhone 13‌, Apple a réduit l'encoche de 20 % après quatre années d'immobilisme. Pour arriver à ce résultat (20% moins large), les images mettent en évidence qu'Apple a dû déplacer la caméra frontale vers le côté gauche du système de reconnaissance TrueDepth tout en déplaçant le projecteur de points et la caméra infrarouge vers le côté droit. Les images montrent également le haut-parleur a été déplacé proche du bord supérieur, permettant donc une encoche plus petite.



Bien qu'il y ait probablement d'autres changements internes, nous devrons attendre un démontage plus professionnel de l'appareil, comme ceux effectués chaque année par iFixit, pour en savoir plus. En attendant, vous pouvez toujours commander l'un des quatre iPhone 2021, lire la présentation des iPhone 13 ou encore consultez les premiers tests et avis.