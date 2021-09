Sorties jeux : Pokémon UNITE, Lord of the Rings: Rise to War, Indies Lies

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pokémon UNITE, The Lord of the Rings: Rise to War, COLLECTION of SaGa FF LEGEND et Indies Lies.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Unholy Society (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 232 Mo, iOS 8.0, Cat-astrophe Games Sp. z o.o.) Unholy Society est un jeu d'aventure de type pointer-cliquer inspiré des bandes dessinées, des films d'action des années 80 et 90 qui présente un monde envahi par des démons et des monstres. Vivre parmi des démons et des monstres terrifiants est dangereux. Heureusement, la mission de sauver le monde sera entreprise par notre personnage principal que vous jouez le rôle - l'exorciste Bonaventura Horovitz.



Pendant le jeu, notre héros voyagera à travers différents endroits, mènera des dialogues avec de nombreux personnages et résoudra différentes énigmes. Tout en explorant les localisations, Bonaventura Horovitz fera des duels (exorcismes) avec les forces du mal. Télécharger le jeu gratuit Unholy Society





Super Arcade Football (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v0.931, 27 Mo, iOS 10.0, OutOfTheBit Ltd) Super Arcade Football est un jeu de football au rythme effréné où vous n'avez pas le temps de reprendre votre souffle. Avec des commandes simples qui permettent à tout le monde de jouer, un mode multijoueur en ligne et en local, des modificateurs délirants, et bien plus encore, chaque match est sûr de retenir votre attention du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final !



Suivez Martin alors qu'il fait tout ce qu'il peut pour sauver son club préféré, le Balarm F.C., de la faillite. Vous pourriez rencontrer quelques personnages intéressants en cours de route. Télécharger le jeu gratuit Super Arcade Football





Spin Squared (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 111 Mo, iOS 12.0, Christopher Hughes) Un jeu de plateforme et de réflexion défiant la gravité, avec une approche unique de la rotation du monde. Naviguez à travers 8 épisodes de jeu frénétique et de puzzles de rotation stimulants.



Les caractéristiques comprennent :

* Successeur des populaires microjeux Spin Spin Episode 1 et 2.

* Conception épisodique comprenant 8 épisodes originaux.

* Une tournure unique sur la rotation du monde Télécharger Spin Squared à 0,99 €





Ratropolis (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.088, 1,3 Go, iOS 10.0, SungJin Hwang) Ratropolis combine roguelite, deck building et tower defense avec un jeu de stratégie en temps réel. Menez votre petit avant-poste de rats en sécurité et défendez vos citoyens rats contre les prédateurs et les créatures monstrueuses. Construisez la plus grande "Ratropolis" et inscrivez votre nom dans l'histoire du rat !



Choisissez parmi plus de 500 cartes d'économie, de construction, d'armée et de compétences pour exécuter votre commandement stratégique. Tous les dirigeants commencent leur voyage avec un paquet de 8 cartes de base. Construire un deck efficace est la clé pour protéger vos rats des vagues d'ennemis assoiffés de rats. Ajoutez, retirez et améliorez vos cartes pour créer un deck digne d'un vrai leader ! Télécharger le jeu gratuit Ratropolis





Pokémon UNITE (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.1, 773 Mo, iOS 10.0, The Pokemon Company) Formez une équipe et mettez vos adversaires au tapis dans le premier jeu de combats stratégiques Pokémon en 5 contre 5 !



Rejoignez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier sur l'Île d'Æos et affrontez-les dans des Combats Unité ! Dans ces combats, deux équipes s'affrontent en 5 contre 5 afin de voir laquelle marquera le plus de points dans le temps imparti. Travailler ensemble est essentiel : vos coéquipiers et vous devrez mettre des Pokémon sauvages K.O., monter de niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l'équipe adverse de marquer des points. Mettez à l'épreuve votre sens du travail d'équipe et remportez la victoire ! Télécharger le jeu gratuit Pokémon UNITE





Oceans Full Board Game (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v2.0.1, 364 Mo, iOS 13.0, North Star Games) Le jeu de plateau complet Oceans est arrivé. Basé sur le jeu de société à succès, Oceans digital offre un jeu fluide et rapide. Le récif et les 20 cartes profondes sont entièrement gratuits. Le jeu complet comprend 87 cartes profondes, 21 scénarios et plusieurs personnalités d'IA pour un plaisir de jeu sans fin. Le didacticiel vous montre rapidement les bases pour que vous puissiez vous lancer. Passez aux niveaux Intermédiaire et Difficile de l'IA pour avoir un adversaire plus fort, pour jouer contre vous, ou pour jouer au Pass and Play avec un ami.



Entrez dans un vaste cosmos sous-marin : un monde mystérieux interconnecté de tentacules, de dents pointues et d'encre noire, où votre survie dépend de votre capacité à vous adapter à un environnement en constante évolution. Mais ce n'est que la surface des choses... Télécharger le jeu gratuit Oceans Full Board Game





The Lord of the Rings: Rise to War (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.119937, 1,2 Go, iOS 10.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) L'Anneau unique a refait surface dans le château déserté de Dol Guldur. Il confère à son porteur un pouvoir incomparable, capable de dominer la Terre du Milieu et de faire sombrer les peuples de toutes les factions dans une guerre de grande ampleur.



Basé sur la trilogie de livres de J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings : Rise to War est un titre sous licence officielle qui permet aux joueurs de rejoindre la guerre pour l'Anneau Unique, de construire des armées et d'étendre leurs territoires à travers la carte légendaire avec ses monuments renommés.



Comme le jeu se déroule dans le troisième âge de la Terre du Milieu, les joueurs peuvent fortifier des colonies et forger des alliances avec des personnages emblématiques rejoignant la mêlée, que ce soit le Ranger du Nord, Aragorn, ou même le seigneur elfe de Fondcombe, Elrond.



Télécharger le jeu gratuit The Lord of the Rings: Rise to War





Indies Lies (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone, v1.3.4, 933 Mo, iOS 10.0, 方寸遊戲) La légende veut que les anciens dieux soient à l'origine de la création.

Parmi eux, le Seigneur Dieu Strockanos est le seigneur de l'univers. C'est également lui qui a créé le continent à partir du chaos et de l'informe de l'univers. Et les trois dieux de la vie, du destin et de la mort sont les gardiens du continent, et ils sont aussi la source des magies secrètes.

Sous la roche épaisse et le sol du continent, Strockanos a versé son propre sang brûlant.

Le sang et les magies secrètes sont le fondement de la vie dans ce monde.



Rassemblez une équipe dans ce rogue like et venez à bout de la légende ! Télécharger le jeu gratuit Indies Lies





Hexa (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 82 Mo, iOS 11.0, Salus Games Ltd) Hexa est un jeu de puzzle hexagonal facile à apprendre avec un concept unique. Utilisez les différents types de côtés d'hexagone pour amener les faisceaux de formes à leur destination.



Caractéristiques principales

- Des puzzles complexes et faciles à apprendre

- Contrôles simples

- 33 niveaux bien pensés, avec des ajouts constants.

- Générateur de niveaux aléatoires. Jouez à un nombre illimité de niveaux aléatoires ! Télécharger le jeu gratuit Hexa





DIG!T (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.5, 35 Mo, iOS 11.0, Johannes Samuel Bausenwein) Faites travailler votre esprit sur cette énigme logique époustouflante. Il est différent du sudoku.

Pouvez-vous creuser ?



Une case, un chiffre.

Deux cases, deux chiffres.

Trois cases ... ça semble facile.



Cependant, il existe une règle qui vous empêche de ne pas utiliser votre cerveau pour faire entrer les bons chiffres dans les cases. Télécharger le jeu gratuit DIG!T





Arkheim - Realms at War (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.22.0, 344 Mo, iOS 11.0, Travian Games GmbH) Découvrez Arkheim, le nouveau MMO fantastique de guerre développé par les créateurs de Travian, le célèbre MMO de stratégie. Construisez et combattez dans ce véritable JcJ multiplateforme alliant la profondeur d'un jeu de stratégie en temps réel et l'accessibilité d'une application mobile.



Fondez un puissant Empire avec des joueurs du monde entier. Luttez pour vous emparer des territoires et des précieux Orbes occultes pour étendre votre Empire. Incarnez les impitoyables Elfes ou les Nains intrépides, et rejoignez une guerre basée sur une ancienne prophétie. Télécharger le jeu gratuit Arkheim - Realms at War





Nouveaux jeux payants iOS :

Project ICHR (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.0, 206 Mo, iOS 9.0, Creatio × Tesserax) Combattez dans l'enfer des balles avec des cartes



Project ICHR est un jeu de tir en 2D de type rogue-like avec deck-building. Battez-vous à travers les vagues de programmes corrompus pour sauver votre équipe. Chaque arme, chaque objet que le joueur peut utiliser provient du jeu de cartes que le joueur peut construire tout en jouant. Télécharger Project ICHR à 4,99 €





Piozila (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.3, 238 Mo, iOS 11.0, Rhudy Erneli Dinaharison) Piozila est un jeu de puzzle similaire à Sokoban, avec un caméléon joufflu et un joli graphisme coloré.



Votre objectif est d'aider un petit caméléon à s'échapper en déplaçant intelligemment le caméléon et d'autres objets. Résolvez des énigmes, évitez les feux et les pièges, et surtout, méfiez-vous des humains.



Le petit caméléon s'appelle Léon, il peut changer de couleur. Ce petit pleurnichard est un glouton, il aime beaucoup manger et plus il bouge, plus il a faim. Tu dois donc trouver le bon chemin car il peut mourir de faim.



Tu pourras déplacer de nombreux objets tels qu'un arbre, une voiture, un lit, la cuvette des toilettes et bien d'autres encore. Télécharger Piozila à 4,99 €





Jin Conception (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 420 Mo, iOS 12.1, Jonathan Chin) Les histoires de huit personnages jouables s'entremêlent lorsque trois d'entre eux entrent dans la couche finale et que deux autres disparaissent sans laisser de trace. Un autre revient de Final Layer mais prétend ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. A qui faites-vous confiance ? Qui dit la vérité et qui ment ? Qui est un ami et qui est un ennemi ?



Caractéristiques :

Combat stratégique au tour par tour impliquant l'équilibre.

Les batailles se déroulent sur le même terrain que les déplacements, pas de changement d'écran lorsque le combat commence.

Système d'affliction et de buff, par exemple, les joueurs ne peuvent pas s'enfuir s'ils ont une affliction bloquée. Télécharger Jin Conception à 4,99 €





EXIT - La malédiction dOphir (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 347 Mo, iOS 13.0, USM) Le célèbre écrivain Tory Harlane s'est évaporé et on vous emploie pour le retrouver ! Il a été aperçu pour la dernière fois à l'hôtel Ophir, au fin fond des Wichita Mountains dans l'Oklahoma. Il faisait des recherches sur les maisons hantées. De nombreuses rumeurs circulent sur la région : on évoque une cité d'or, des phénomènes inexpliqués et une malédiction. Et puis il y a cette étrange comète dans le ciel dont l'apparence vous glace le sang... et pas que le vôtre.



En arrivant à l'hôtel Ophir, vous comprenez vite que quelque chose cloche... et que cet endroit ne vous laissera plus repartir.



Partez à la recherche de l'homme disparu, fouillez l'hôtel en quête d'indices, découvrez des reliques mystérieuses, résolvez des énigmes et dévoilez les mystères ! Télécharger EXIT - La malédiction dOphir à 5,99 €





CULINO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1, 59 Mo, iOS 11.0, Dooklingames AB) CULINO vous emmène dans un monde fait de cubes et de lignes et vous aide à vous éloigner de votre stress et de votre anxiété quotidiens, car en reliant ces lignes, vous obtenez cet effet sonore de piano et ressentez cette bonne sensation de calme et de tranquillité.



- Relaxant et minimal

- Pas de partition ni de chronomètre

- 14 chapitres, chacun conçu avec de belles couleurs

- Chaque chapitre comporte 5 niveaux différents. Télécharger CULINO à 1,99 €





COLLECTION of SaGa FF LEGEND (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 219 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) Un mois après l'annonce, la "Collection of SaGa Final Fantasy Legend" de Square Enix, qui propose les trois jeux Final Fantasy Legend Game Boy sur mobile et PC, vient d'être publiée sur l'App Store et sur le Play Store pour Android. Des classiques à prix fort, une habitude du côté du plus prolifique des éditeurs de RPG nippon...



Ces jeux d'abord apparus sur Game Boy il y a bien longtemps, nous parviennent donc sur iOS, Android et PC (Steam), après avoir été porté en premier lieu sur Nintendo Switch. Comme attendu, ces nouvelles versions incluent la possibilité de jouer aux versions anglaise et japonaise ainsi qu'un mode haute vitesse, sans oublier la possibilité de personnaliser le placement des commandes pour jouer à une main ou simplement de modifier les positions à sa guise sur l'écran tactile. Télécharger COLLECTION of SaGa FF LEGEND à 19,99 €