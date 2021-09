Google Stadia : comment résoudre le bug d'accès au catalogue en 4G/5G

Il y a 6 heures

Julien Russo

Dans l'ensemble, iOS 15 a été une mise à jour qui n'a pas apporté de bugs majeurs dans notre utilisation quotidienne ni de problèmes de compatibilité avec certaines applications. Si tout semble bien se passer, ce n'est pas le cas pour les fidèles de Google Stadia qui rencontrent un blocage quand ils veulent accéder au catalogue de jeux via leurs données cellulaires.

La solution pour résoudre ce problème

Depuis le passage vers iOS 15, de nombreux utilisateurs de Google Stadia n'arrivent plus à accéder au catalogue de jeux depuis leur iPhone. Les symptômes exprimés sur les forums d'entraides sont toujours les mêmes : le catalogue devient soudainement inaccessible dès que l'iPhone passe par les données cellulaires.

La seule solution pour trouver et lancer un jeu sur Google Stadia sur iOS 15 est de passer par une connexion Wi-Fi, une solution qui n'est pas possible quand on souhaite jouer dans les transports ou en pause au travail.



Heureusement, il existe une solution.

Un community manager de Google s'est exprimé sur Reddit et a donné une astuce pour que le catalogue de Google Stadia soit à nouveau opérationnel pour ceux qui ont l'habitude de passer par les données cellulaires.

Cette astuce passe par l'ajustement des paramètres de Safari !

Bonjour à tous, si vous jouez à Stadia sur un appareil doté d'iOS 15 et que vous jouez sur une connexion de données mobile, vous devrez peut-être ajuster vos paramètres Safari afin de lancer avec succès des jeux sur Stadia.

En effet, sur iOS 15 vous avez une fonctionnalité qu'il n'y avait pas avec les versions logicielles inférieures, le problème, c’est que quand elle est activée, elle bloque littéralement la connexion au catalogue de Google Stadia.

Le salarié de Google explique qu'il suffit de la désactiver pour retrouver une utilisation normale de Stadia en données cellulaires, voici le chemin à suivre…



Réglages -> Safari -> Avancé -> désactiver Experimental Features.

Dès que ce paramètre est suspendu, vous aurez instantanément accès au catalogue de Google Stadia en 3G/4G ou 5G. Si cela ne change rien, il suffit de fermer puis rouvrir l'application.

La manette non reconnue et les bandes grises

D'autres anomalies ont aussi été détectées depuis le passage à iOS 15, de nombreux utilisateurs se plaignent d'avoir des bandes grises sur chaque côté de l'écran, un bug qui donne la sensation de ne plus profiter du "plein écran".

Google n'a pas encore réagi à ce problème qui est probablement déjà en cours de résolution pour les joueurs Google Stadia !



Les manettes de PlayStation, Xbox ou les manettes compatibles MFi ne fonctionnent plus sur Stadia depuis le passage vers iOS 15, c'est ce que font remarquer certains joueurs. D'après les premiers retours, les personnes concernées sont exclusivement celles qui ont activé le relais privé iCloud+ dans les réglages de leur iPhone. La manette est immédiatement reconnue quand ce réglage est désactivé !





