La pose de film de protection sur l'écran de l'iPhone n'est plus possible en Apple Store

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

En Apple Store on retrouve plusieurs interventions visant à réparer ou à protéger votre nouvel iPhone que vous venez tout juste d'acheter. L'une des prestations populaires, c’est la pose d'un film de protection sur l'écran, un acte qui demande beaucoup d'attention et de délicatesse, autrement dit qui n'est pas à la portée de tout le monde !

Les Apple Store ont reçu l'ordre de stopper l'installation de protections d'écran

Plusieurs témoignages venant de plusieurs pays (dont les États-Unis et la France) affirment que les employés des Apple Store semblent avoir pour instruction de systématiquement refuser l'installation de films protecteurs pour les écrans d'iPhone.

Apple n'a pas communiqué d'explication pour l'instant, mais une note interne d'urgence aurait tourné demandant l'arrêt immédiat de cette prestation.

Pourquoi ce changement soudain de comportement en Apple Store ? Cela serait lié aux iPhone 13. Comme la firme de Cupertino ne donne aucune raison, on ne peut y aller qu'avec des hypothèses.



L'une des possibilités probables, c'est qu'Apple s'est rendu compte que la machine qui était utilisée était défectueuse ou avait besoin d'une amélioration. La pose a temporairement été stoppée le temps de la livraison de nouvelles machines dans les Apple Store du monde entier.

L'autre hypothèse, c'est qu'Apple a stoppé cette prestation à cause de la mauvaise qualité du film protecteur qui est installé en Apple Store, il est possible que le géant californien s'est rendu compte que le film n'était pas aussi "protecteur" que cela était annoncé.

En général, Apple s'en rend compte avec les diverses remontées de ses clients à son service technique en boutique ou par téléphone, un nombre important de consommateurs mécontentements a peut-être poussé Apple à faire des changements de dernières minutes concernant ce film protecteur.



Il n'y a pour le moment pas d'informations quant à la reprise de cette prestation qui est très sollicitée lors du lancement de nouveaux iPhone. Les clients préfèrent passer directement par Apple pour une pose parfaite sans bulle entre l'écran et la protection.



L'installation d'un film protecteur en Apple Store coûte environ 30€ en France, l'intervention est assez rapide, elle dure moins de 5 minutes grâce à une machine créée par Belkin et achetée en masse par Apple pour toutes ses boutiques.

En attendant qu'Apple propose à nouveau cette prestation dans ses Apple Store, vous pouvez retrouver nos explications pour le faire vous-même. Et puis bon... Comme on dit, on n’est jamais mieux servi que par soi-même !



