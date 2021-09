TikTok annonce avoir 1 milliard d'utilisateurs

Avec la domination permanente des géants américains comme YouTube, Instagram, Facebook... On n’aurait jamais pensé qu'une application chinoise se place première parmi les apps les plus populaires et les plus téléchargés. Et pourtant... ByteDance propriétaire de TikTok a réalisé cet exploit !

1 milliard de personnes utilisent TikTok

Des vidéos de quelques minutes à faire défiler, ajouter à cela un puissant algorithme qui sait à l'avance ce que vous allez apprécier et ce qui va attirer votre attention : voici la recette à succès qu'utilise TikTok depuis déjà plusieurs années et ça semble fonctionner à la perfection !

La célèbre application de vidéos courtes vient d'annoncer avec fierté avoir atteint le milliard d'utilisateurs mensuels avec un gain de 300 millions de nouveaux fidèles en seulement 1 an.

Aujourd'hui, nous célébrons cette mission et notre communauté mondiale TikTok. Plus d'un milliard de personnes dans le monde viennent maintenant à TikTok chaque mois pour se divertir en apprenant, en riant ou en découvrant quelque chose de nouveau. Nous sommes honorés d'être un foyer pour notre communauté immensément diversifiée de familles, de petites entreprises et de créateurs qui se transforment en nos stars préférées.

Cette belle performance s'est produite en partie grâce aux confinements et couvre-feux à répétition qui ont duré pendant près d'un an dans de nombreux pays dans le monde.

Ne sachant pas quoi faire de leur journée, des centaines de millions de personnes se sont laissé tenter par TikTok, la plupart du temps via des liens de vidéos envoyés par leurs proches par message ou sur les réseaux sociaux.



Dans son communiqué, TikTok se félicite d'avoir créé une grande communauté et applaudi les créateurs de contenus pour les thématiques diversifiées qu'on retrouve au sein des vidéos. On peut apercevoir de la musique, des vidéos humoristiques, des caméras cachées, des tutoriels beauté, de la culture... Cette masse de contenus permet à l'algorithme de facilement trouver les vidéos qui vous feront régulièrement revenir sur l'application.

Un succès qui n'est pas resté inaperçu chez les concurrents

Les autres applications de divertissements et de réseaux sociaux comme Instagram, YouTube ou encore Snapchat n'ont pas pu ignorer ce succès interplanétaire qui dure depuis déjà pas mal de temps.

Certains concurrents comme Instagram (Reels), Snapchat (Spotlight) ou encore YouTube (Shorts) ont essayé de proposer à l'intérieur de leur application le même système qui consiste à afficher des vidéos courtes, mais aucun n'a réussi à ralentir la croissance de l'application chinoise !



Aujourd'hui, TikTok est utilisé chez toutes les tranches d'âges qui utilisent un smartphone. L'app de vidéos courtes a même dû être encadrée dans son pays natal où elle crée une forte addiction chez les jeunes. Le gouvernement chinois a demandé il y a un peu plus d'une semaine de limiter à 40 minutes l'utilisation quotidienne de TikTok chez les mineurs.



Le communiqué de TikTok



