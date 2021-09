Apple publiera ses résultats du T4 2021 le 28 octobre

Apple vient de dévoiler ses très attendus résultats financiers du second trimestre fiscal 2021. Après une explosion totale du chiffre d'affaires de tous les fournisseurs...

Apple a annoncé que la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2021 sera effectuée le 28 avril. Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri devraient...

Apple a généré un chiffre d'affaires de 81,4 milliards de dollars (+36%) au troisième trimestre 2021 , marquant un nouveau record du trimestre de juin grâce aux fortes ventes de l'iPhone, de l'iPad et du Mac. Sans oublier des services en constante augmentation.

Apple a de nouveau refusé de fournir des projections pour le quatrième trimestre de 2021 lors de son appel autour des résultats financiers de la période précédente en raison de la crise sanitaire mondiale en cours, qui continue de causer de l'incertitude quant aux calendriers de lancement et aux ventes des produits.

L'appel aux investisseurs qui suivez la publication des résultats du quatrième trimestre donnera un aperçu des ventes anticipées des nouveaux modèles d'iPhone 13 et des nouvelles options d'iPad, permettant un premier élément de comparaison avec l’an passé.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.