Google Maps va afficher le suivi des incendies en temps réel

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Google et Apple se livrent une véritable bataille dans leurs applications de cartographie, les deux entreprises cherchent en permanence à "créer la différence" par rapport à la concurrence. Si Apple continue à ajouter des fonctionnalités déjà existantes chez Google, du côté de la firme de Mountain View on pense à votre sécurité avec une nouvelle option qui pourrait sauver des vies !

Le suivi des incendies sur

Google Maps

Chaque été dans le monde, nous vivons de terribles incendies qui peuvent détruire des milliers d'hectares en seulement quelques jours. Les incendies à grande ampleur peuvent parfois faire des victimes, des personnes en randonnée qui ne sont pas au courant qu'un incendie est à proximité ou encore celles qui restent dans leur habitation malgré le rapprochement des flammes.

Pour aider les personnes qui aiment le contact avec la nature ou qui vivent dans des zones N (naturelles et forestières), Google a eu l'idée de lancer une nouvelle fonctionnalité dans son app de cartographie.



Vous allez bientôt pouvoir suivre l'évolution d'un incendie en temps réel, que vous soyez à côté ou à l'autre bout du monde.

Pour apporter les informations avec un rafraichissement quasiment instantané, Google va se servir des données du centre de coordination national des agences gérant les incendies (le National Interagency Fire Center en anglais).

Dès qu'un incendie va se déclencher, la progression de celui-ci sera automatiquement ajoutée à Google Maps, vous pourrez suivre son avancement jusqu'à l'extinction complète.

Avec cette nouveauté, la firme de Mountain View assure que cela pourra aider à prendre des décisions rapides et éclairées en cas d'urgence. Google souhaite que cela soit un soutien majeur, surtout dans ce genre de situation où avec le stress et la panique on ne prend jamais les bonnes décisions !



En plus d'afficher l'incendie et sa proportion, Google Maps vous affichera aussi des liens vers des sites web d'urgence, des numéros d'assistance et des conseils d'évacuations quand vous appuierez sur un incendie en cours.

Lancement du suivi des incendies en octobre

Les utilisateurs iOS et de PC vont avoir accès à cette fonctionnalité dès le mois d'octobre via une mise à jour qui sera publiée. Petit avantage pour les propriétaires de smartphones sous Android, la nouvelle version incluant le suivi de la progression des incendies arrive cette semaine !



La totalité des incendies aux États-Unis sera bien sûr intégrée sur Google Maps, en ce qui concerne l'Europe et le reste du monde, la firme de Mountain View s'engage à ajouter les données dans les mois qui suivront. Dans son annonce, Google a mentionné l'Australie comme "prochaine étape".



Via

Télécharger l'app gratuite Google Maps - GPS & transports