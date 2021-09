iPhone 13 : forte demande et problème de production

Il y a 1 heure

Julien Russo

3



Sortir de nouveaux smartphones avec une popularité si élevée dès les premières semaines de disponibilité et faire face en même temps à une pénurie de composants, c'est le défi qu'a décidé de relever Apple. Les consommateurs sont extrêmement nombreux à vouloir acquérir l'un des iPhone 13, mais le rythme de production lui n'arrive pas à être comme Apple le souhaite. Automatiquement, ça coince...

Apple essaie de répondre à un maximum de demande

Avant la commercialisation des iPhone 13, Apple a enchainé plusieurs semaines d'une production très intense pour former un solide stock afin de répondre aux précommandes et aux premières commandes sans délai abusif.

Cependant, ce grand stock s'épuise à une vitesse hallucinante et désormais les commandes sont traitées en fonction du rythme de production en temps réel.



Selon Nikkei Asia, la production actuelle des iPhone 13 souffre actuellement de trois points négatifs :

Une capacité de fabrication limitée des systèmes de caméras au Vietnam : le fournisseur qui s'occupe des caméras à l'arrière des iPhone 13 rencontre des difficultés de fabrication. Cela engendre logiquement des retards de livraisons dans les usines qui s'occupent d'assembler les nouveaux iPhone. Chaque composant est indispensable dans l'assemblage, s'il manque un ou plusieurs composants, c'est un ralentissement complet de la production qui a lieu.

: le fournisseur qui s'occupe des caméras à l'arrière des iPhone 13 rencontre des difficultés de fabrication. Cela engendre logiquement des retards de livraisons dans les usines qui s'occupent d'assembler les nouveaux iPhone. Chaque composant est dans l'assemblage, s'il manque un ou plusieurs composants, c'est un de la production qui a lieu. Les contaminations à la Covid-19 : le pays où Apple assemble les iPhone 13 est fortement impacté par le virus qui continue à circuler. Malgré les mesures sanitaires très strictes pour éviter de fermer des usines entières, des employés sont quand même contaminés. Évidemment, quelqu'un de contaminé doit immédiatement se mettre en arrêt maladie et revenir une fois qu'il est guéri. Autrement dit, c'est parfois un grand groupe de personnes qui sont absentes pendant plusieurs semaines.

: le pays où Apple assemble les iPhone 13 est fortement impacté par le virus qui continue à circuler. Malgré les mesures sanitaires très strictes pour des usines entières, des employés sont quand même contaminés. Évidemment, quelqu'un de contaminé doit immédiatement se mettre en arrêt maladie et revenir une fois qu'il est guéri. Autrement dit, c'est parfois un grand groupe de personnes qui sont pendant plusieurs semaines. La pénurie de composants : comparé à d'autres grandes entreprises, Apple est avantagé dans le réapprovisionnement des composants qui sont concernés par la pénurie. Cependant, ce statut de "chouchou" ne fait pas tout, Apple n'obtient pas toujours la totalité de ses commandes, ce qui provoque parfois des absences temporaires de composants clés pour la fabrication.

En ce qui concerne la capacité de fabrication limitée pour les systèmes de caméras, cela est principalement dû à l'expansion de l'OIS, il s'agit de la stabilisation optique de l'image pour vos vidéos. En démocratisant cette fonctionnalité sur l'ensemble des iPhone 13, Apple effectue énormément de commandes des composants nécessaires ce qui met à rude épreuve les fournisseurs sélectionnés.

Les assembleurs peuvent encore produire les nouveaux iPhone, mais il y a un déficit d'approvisionnement [dans la mesure où] les stocks de modules de caméra sont en train de s'épuiser. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de surveiller chaque jour la situation au Vietnam et d'attendre qu'ils augmentent leur production.

La pression actuelle serait énorme d'après le rapport. D'un côté nous avons des consommateurs qui sont très nombreux à vouloir commander l'un des derniers iPhone et de l'autre on a des partenaires d'assemblages et surtout fournisseurs qui rencontrent des difficultés dans la production.

Nikkei Asia ne voit pas d'amélioration avant la mi-octobre, en partie à cause de l'une des principales usines de fabrication de modules de caméra pour les iPhone 13 qui a été fermée pendant une longue période. Les employés reprennent lentement le travail, mais loin du rythme nécessaire.