L'iPhone SE 4 repoussé à 2025 à cause des problèmes de production d'OLED

L'iPhone SE 4 aurait été retardé d'une année supplémentaire, en raison des inquiétudes persistantes concernant la qualité de l'OLED d'un nouveau fournisseur d'Apple. Ce n'est pas la première fois que le modèle bas de gamme est repoussé.

Mauvaise nouvelle pour le moins cher des iPhone

Selon The Elec, le chercheur Dae-Jeong Yoon, lors du séminaire "OLED & Micro Display Analyst Seminar à Séoul", a déclaré que le nouveau fournisseur d'Apple, BOE, est confronté à des problèmes de performances et d'approvisionnement, en plus d'être attaqué par Samsung au sujet des contrats Apple.

Le lancement de l'iPhone SE4 OLED a également été retardé d'un an, de 2024 à 2025.

L'actuel iPhone SE

Selon nos confrères, Samsung et LG Display sont tous deux candidats à la fourniture de panneaux OLED pour l'iPhone SE 4, mais ce ne serait pas leur priorité, notamment en raison du faible prix de vente qui rend logiquement la production moins rentable pour les partenaires de Cupertino.



De son côté, il semble que BOE se concentre sur la production en masse de panneaux OLED pour l'iPhone 15, mais il se peut qu'il n'y parvienne pas en raison du taux de rendement et des exigences d'Apple. "En fonction de la situation, il est possible que le volume d'OLED de BOE pour l'iPhone 15 reste à zéro cette année", a déclaré Yoon.



BOE serait en train de développer un écran OLED de type TFT (thin-film transistor) à base de silicium polycristallin à basse température (LTPS) pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Pour l'iPhone SE 4, un panneau OLED moins coûteux est en cours de développement chez ses concurrents coréens. Ni eux ni Apple ne semblent vouloir accélérer le calendrier. Si tout cela se confirme, l'écart entre l'iPhone SE 3 et l'iPhone SE 4 serait donc de plus de trois ans.



Pour mémoire, l'iPhone SE de quatrième génération est attendue pour être une sorte d'iPhone 11 (ou iPhone 12) doté d'un écran OLED et de Face ID (ou de Touch ID sur le bouton d'alimentation). Il passerait ainsi de 4,7 pouces de diagonale à 5,8 voire 6,1 pouces.