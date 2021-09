Wales Interactive lance son nouveau jeu "I Saw Black Clouds" sur iOS

Wales Interactive nous propose son nouveau jeu FMV en la présence de "I Saw Black Clouds". Il s'agit encore d'un thriller interactif qui est sorti sur PC et consoles plutôt cette année, et qui arrive donc sur mobile.



Après The Complex, The Bunker, Five Dates, Night Book ou encore The Shapeshifting Detective, voilà le dernier Full Motion Video du studio.

I Saw Black Clouds est disponible sur App Store

I Saw Black Clouds est un thriller psychologique interactif doté d’éléments surnaturels et d’histoires à embranchements multiples. Comme sur les précédents titres de Wales, chacune de vos décisions aura des répercussions sur la suite des évènements. Votre relation avec les autres protagonistes, tous joués par de véritables acteurs, ainsi que leur personnalité , changeront selon la façon dont les choses se déroulent.



Regardez la bande-annonce de "I Saw Black Clouds" avec Nicole O'Neill (Red Sparrow, La Belle et la Bête) et Rachel Jackson (Outlander) :

Les développeurs nous précisent que "I Saw Black Clouds" est un film interactif de 90 minutes tourné au Royaume-Uni avec deux chemins narratifs principaux. Pour se démarquer des précédents opus, ISBC offre un suivi en temps réel de l'état des relations et des traits de personnalité.



Si vous êtes un fan des jeux FMV et que vous souhaitez les découvrir, la première partie de la version iOS de Wales Interactive est gratuite. Le jeu comprend un seul achat au prix de 5,99 € pour déverrouiller toute l'histoire. Et pour Android, Wales n'a pas encore prévu de portage.



Voici le synopsis pour vous mettre dans l'ambiance :

Kristina retourne dans sa ville natale à la recherche de réponses suite au suicide d’une de ses amies, et découvre toute une série de sombres secrets entourant la mort de cette dernière, qui mettent Kristina et ses proches en danger. La vérité s’avère bien plus complexe qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Pensez à mettre le son assez fort, ou mieux, un casque pour être totalement immergé.

