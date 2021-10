Plus d'un mois d'attente pour un iPhone 13 Pro en France, aux États-Unis, Canada...

Il y a 3 heures

Julien Russo

On ne peut pas dire le contraire, Apple avait prévu un important stock pour les précommandes dans le monde entier. Cependant, ce fameux stock issu d'une production anticipée de plusieurs mois avant l'annonce des iPhone 13 n’a pas tenu longtemps. Aujourd'hui, pour obtenir un iPhone 13 Pro ou Pro Max, il faut attendre jusqu'à 1 mois sur la majorité des finitions et capacité de stockage.

Une production qui n'arrive pas à suivre la demande

Les iPhone 13 Pro embarquent des nouveautés qui étaient très attendues par les consommateurs, il y a l'écran ProMotion avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, les photos macro, le mode cinématique, la puce A15, la meilleure autonomie... Apple savait que la demande serait importante, mais la firme de Cupertino avait-elle vraiment anticipé une telle tendance aux États-Unis et à l'international ?



Visiblement ce n'est pas le cas, les délais d'expéditions ont explosé dans plusieurs pays, c'est le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. L'Apple Store en ligne affiche un délai d'expédition entre 3 et 4 semaines.

Au niveau des revendeurs, la situation n'est pas meilleure puisque la plupart ont pris en compte une masse de commandes, mais ne reçoivent pas les stocks d'iPhone 13 Pro, ce qui cause l'impossibilité de livrer leurs clients. Certains préfèrent attendre comme les commandes sont traitées par ordre chronologique, d'autres choisissent d'annuler leur commande.



Cette tendance est exactement la même en France, on retrouve par exemple un délai de livraison entre le 2 et 8 novembre sur la totalité des capacités de stockage et des finitions des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Une situation qui est catastrophique pour les ventes d'iPhone 13 puisqu'avec cette rupture de stock, Apple perd énormément de commandes. Il est vrai que quand on est le 1er octobre et qu'on voit une livraison dans 1 mois, ça ne donne pas envie de réaliser un paiement et d'enregistrer une commande sur son Apple ID...

Les fournisseurs en difficulté

Pour trouver l'explication de l'importante rupture de stock qui concerne les iPhone 13 Pro et Pro Max, il ne faut pas aller chercher bien loin.

La cause se trouve chez les fournisseurs, mais aussi les usines qui assemblent les iPhone. Apple est confronté à deux problèmes majeurs :

La pénurie de composants

Les pertes d'employés sur les chaines de productions qui doivent s'isoler à cause d'une infection à la Covid-19

On combine ces deux problèmes et ça crée un énorme retard sur la production des iPhone 13 Pro !

Il est impossible de garder un bon rythme d'assemblage d'iPhone si les composants ne sont pas envoyés à temps dans les usines de Foxconn et si les chaines de productions font face à des absences de salariés pendant plusieurs semaines.



On espère que la situation va s'améliorer sous peu. Il serait difficile de continuer avec de tels délais en périodes de Black Friday et de fêtes de fin d'année.