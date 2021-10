L'iPhone 13 Pro coûte plus cher à produire pour Apple

Une analyse technique de TechInsights montre que l'iPhone 13 Pro a un coût de construction plus élevé que l'iPhone 12 Pro. Le rapport indique que la pénurie de semi-conducteurs a logiquement affecté la production de l'iPhone 13, et les pièces dont le prix a le plus grimpé sont la puce A15 Bionic, la mémoire flash NAND, le sous-système d'affichage, ainsi que le boîtier principal.

Le coût supérieur de l'iPhone 13 Pro a été absorbé par Apple

TechInsights a également comparé l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 12 Pro au Samsung Galaxy S21+, qui reste moins cher que les iPhone d'Apple à construire.

Nous avons terminé l'analyse des coûts QTT et estimons que l'iPhone 13 Pro A2636 avec un modem 5G sub-6 GHz a un coût de construction plus élevé que le modèle mmWave de l'iPhone 12 Pro A2341 de l'année dernière. L'augmentation totale est due aux coûts estimés plus élevés pour le processeur A15, la mémoire NAND, le prix du sous-système d'affichage et au boîtier principal, ce qui a eu une incidence sur le coût global non électronique. Nous avons également comparé le nouvel iPhone 13 Pro au téléphone mobile Samsung Galaxy S21+ 5G sub-6 GHz compétitif (normalisant la taille NAND à 256 Go).

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, le coût estimé de l'iPhone 13 Pro était d'environ 570 $, tandis que l'iPhone 12 Pro était de 548,50 $, suivi du Samsung Galaxy S21+ avec 508 $. Il est important de noter que tous les modèles ont 256 Go de stockage pour le bien du comparatif. $



Voici la liste des pièces :

Apple APL1W07 A15 Bionic PoP

SK hynix 6GB LPDDR4X SDRAM

Apple APL1098 PMIC

NXP Display Port Multiplexer

Skyworks SKY58271-19 Front-End Module

Skyworks SKY58270-17 Front-End Module

Apple/Dialog Semi 338S00770-B0 PMIC

Apple/Dialog Semi 338S00762-A1 PMIC

STMicroelectronics STB601A05 PMIC

USI Apple U1 UWB Module

Texas Instruments TPS65657B0 Display Power Supply

KIOXIA 256 GB NAND Flash

Apple/Cirrus Logic Audio Codec

NXP SN210 NFC & Secure Element

Apple/Cirrus Logic Audio Amplifier

Apple/Cirrus Logic Power Conversion

Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem

Qualcomm RF Transceiver

USI Wi-Fi/BT Wireless Combo Module

Qualcomm PMX60 PMIC

STMicroelectronics Secure MCU/eSIM

Qorvo Envelope Tracker IC (2 pcs, likely)

Qualcomm Envelope Tracker IC

Avago Front-End Module

Broadcom Wireless Charging Receiver IC

TechInsights analyse également tous les composants et ce qui a changé dans les nouveaux iPhones d'Apple. L'iPhone 13 Pro avec 256 Go coûte 1 099 $, ce qui signifie qu'Apple facture deux fois plus qu'il n'en faut pour le produire. Ces coûts de production, cependant, ne tiennent pas compte de choses comme la recherche, le développement, le marketing et toute la partie commercialisation.

Le prix des iPhone 13 est adapté à chaque marché, et peut être très cher dans certains pays, comme le Brésil ou la Turquie.

Alors que les coûts de production ont augmenté pour l'iPhone 13 Pro, Apple a conservé les mêmes prix dans la plupart des pays, et propose des offres d'opérateurs agressives aux États-Unis. Il n'est pas difficile pour les clients d'obtenir une réduction intéressante sur leur iPhone 13, ni même de l'obtenir gratuitement, en échange de forfaits onéreux. Mais en France, cette politique n'existe plus.