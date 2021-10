L'iPhone fait de superbes clichés, même dans l'espace

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

4



L'iPhone est encore loin d'être parfait en photo et vidéo mais il serait malhonnête de ne pas reconnaître ses énormes qualités dans le domaine. Preuve en est, ces superbes clichés pris depuis l'espace par l'équipage d'Inspiration4 de la société SpaceX il y a quelques jours.

L'iPhone, une étoile dans l'espace

Comme chaque année avec la sortie du nouvel iPhone, nous avons le droit à des centaines de clichés via Twitter et autres réseaux pour démontrer les merveilles que peut faire ce smartphone. En général, on nous propose des photos dans la nature, en appartement, dans la ville... mais l'un des endroits où nous ne l'avons rarement voire même jamais aperçu, c'est dans l'espace.

C'est pour cela que l'équipage d'Insipration4 de la société SpaceX (actuellement dans l'espace) a récemment publié des dizaines de photos et vidéos prises avec l'iPhone 12 Pro depuis tout là-haut. Une idée assez originale qui a le mérite d'apporter un "côté humain" contrairement aux photos habituelles prises avec des appareils photos d'une valeur de plusieurs dizaines et même centaines de milliers d'euros.



Il n'y avait pas de quoi en douter mais ce partage d'images permet de confirmer que l'iPhone se débrouille tout aussi bien que ce soit sur Terre ou à 574 kilomètres d'altitude. SpaceX a d'ailleurs pensé à cela lors de la construction de la capsule car le commandant de bord Jared Isaacman et son équipage possèdent un espace avec une vue panoramique, ce qui permet de contempler la Terre dans les meilleures conditions.



Voici quelques-unes des photos & vidéos partagées via Twitter :

Amazing that an iPhone can take a shot like this. I really love the nosecone in the picture. pic.twitter.com/sz1UVx3pUE — Jared Isaacman (@rookisaacman) October 3, 2021

Cool video from 🐉 cupola w/ xenomorph. In hindsight, it wasn’t worth the trouble of repacking the alien and probably took away from the video… but the view is pretty incredible and my kids will like the 👽

Shot from: iPhone. pic.twitter.com/OB0KTIlv0y — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 24, 2021