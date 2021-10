Officiel : l'Apple Watch 7 sera en précommande le 8 octobre, livraison le 15 !

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Grande annonce de l'Apple Event du 14 septembre, Apple n'avait pas communiqué de date de précommande ni de lancement pour sa nouvelle montre connectée 2021. Dans un communiqué de presse publié il y a quelques minutes, la firme de Cupertino donne enfin les informations que tout le monde attendait impatiemment.

La précommande débute le vendredi 8 octobre

L'Apple Watch Series 7 a attiré votre attention, mais vous avez ressenti une énorme frustration quand vous avez vu qu'Apple a laissé du flou quant à la date de précommande et de lancement ?

Rassurez-vous, désormais nous avons toutes les informations.

Apple vient de communiquer il y a quelques minutes la date de précommande et de lancement pour acquérir l'un des modèles de l'Apple Watch Series 7.



Vendredi 8 octobre à partir de 14 heures, les clients pourront précommander leur Apple Watch sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez les revendeurs qui proposeront l'Apple Watch Series 7. Apple s'engage à une livraison dès le 15 octobre pour les clients qui auront été les plus rapides pour les précommandes.



Ces deux dates concernent la France, mais aussi l'Australie, le Canada, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Russie, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et plus de 50 autres pays.

L'Apple Watch Series 7 apporte un nouveau style d'écran aux coins plus arrondis et le boitier est encore plus fin avec seulement 1,7 mm d'épaisseur.

Apple a également travaillé sur l'interface qu'affichera l'Apple Watch Series 7, celle-ci est décrite comme étant plus simple à utiliser et plus agréable. La nouvelle montre connectée disposera également d'un nouveau clavier QWERTY et AZERTY ainsi que deux cadrans exclusifs.



Niveau processeur, on retrouve le même que l'Apple Watch Series 6, l'autonomie est également identique (18 heures maximum), cependant ce qui change, c’est la vitesse de recharge, elle est 33% plus rapide que la précédente génération.



L'Apple Watch Series 7 sera commercialisé en taille 41mm et 45mm, soit 1mm de plus par rapport à la Series 6.

Le cristal de l'écran est encore plus solide et résiste encore mieux aux fissures. Pour en arriver à de telles conclusions, Apple a réalisé de nombreux tests en laboratoires qui ont démontré l'incroyable résistance qui fera de la Series 7 un allié dans les sports extrêmes.

Comme le rappelle Apple sur son communiqué, l'Apple Watch Series 7 sera proposé en précommande dès vendredi prochain en cinq finitions : aluminium, en acier inoxydable ainsi qu'en titane.

Les modèles aluminium auront les couleurs : minuit, starlight, vert, bleu, et PRODUCT(RED). Apple informe que de nouveaux bracelets apparaitront également.

Les modèles en acier inoxydable seront disponibles en argent, graphite et or. Pour les modèles titane, on retrouvera le titane classique et noir sidéral.



Rendez-vous vendredi 8 octobre dès 14h sur l'Apple Store en ligne pour l'ouverture des précommandes.

Les livraisons commenceront via UPS ou DHL dès le vendredi 15 octobre.



L'intégralité du communiqué de presse