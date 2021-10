SEGA annonce le RPG Sin Chronicle pour le 15 décembre sur mobile

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après avoir publié quelques indices avant le TGS 2021, puis un teaser sur un mystérieux titre RPG à venir, SEGA profite de l'ouverture du Tokyo Game Show 2021 pour présenter Sin Chronicle.

Sin Chronicle annoncé par Sega

Sin Chronicle promet d'être une véritable expérience de jeu de rôle où vos décisions auront de grandes conséquences à la fin de chaque chapitre. Il comprend de l'exploration, de grandes zones ouvertes, des combats hack & slash, et plus encore. La musique est composée par Kevin Penkin (Star Wars Visions, Florence) avec des compositeurs invités dont Masashi Hamauzu (Final Fantasy), Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger), Yuzo Koshiro (Etrian Odyssey, Streets of Rage), et bien d'autres. Regardez le premier gameplay et la présentation de Sin Chronicle ci-dessous :

Pour l'instant, Sin Chronicle n'est confirmé que pour une sortie au Japon. Il est disponible en précommande sur l'App Store pour iOS et en pré-inscription sur Google Play pour Android pour les joueurs de la péninsule. La date de sortie japonaise est positionnée au 15 décembre prochain. Dans tous les cas, Sin Chronicle a fière allure et est très prometteur. Espérons que SEGA lui offrira une sortie mondiale à l'avenir. Sin Chronicle a tout pour venir concurrencer les meilleurs RPG de Square Enix, le spécialiste du genre.

