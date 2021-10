Grâce aux bugs des apps Facebook, Telegram a généré 70 millions d'inscriptions en 24h

Il y a 1 heure

Julien Russo

2



La citation "quand le malheur des uns fait le bonheur des autres" n'a jamais aussi bien marché pour l'application de messagerie instantanée Telegram. Alors que WhatsApp et Facebook Messenger étaient inaccessibles pendant 7 heures, les concurrents comme Signal, iMessage ou encore Telegram en ont profité un maximum !

Les serveurs de Telegram ont chauffé hier soir

Avec la panne mondiale de WhatsApp et Facebook Messenger, les utilisateurs avaient deux choix pour continuer à discuter avec leurs proches : soit passer par les bons vieux SMS (qui ont probablement rencontré beaucoup de succès hier soir) ou trouver des concurrents en messagerie instantanée.

Telegram est sans aucun doute l'alternative la plus populaire à WhatsApp, avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs, un cryptage bout-en-bout pour les appels vocaux et l'autodestruction des messages à la Snapchat, c'est certainement l'app qui a le plus d'atouts face aux applications de Facebook.



Selon une récente déclaration de Nikolaï Dourov le PDG de Telegram, la fréquentation de l'application russe a littéralement explosé hier soir pendant que WhatsApp et Facebook Messenger étaient victime d'une gigantesque panne.

Présentant cela comme l'arrivée de nouvelles personnes dans la grande famille Telegram, voici ce que le PDG a déclaré :

Hier, Telegram a connu une augmentation record des inscriptions et de l'activité des utilisateurs.



Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme d'un ordre de grandeur, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d'autres plateformes en une seule journée. Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré cette croissance sans précédent, car Telegram a continué à fonctionner sans problème pour la grande majorité de nos utilisateurs. Cela dit, certains utilisateurs des Amériques ont pu connaître une vitesse plus lente que d'habitude, car des millions d'utilisateurs de ces continents se sont précipités pour s'inscrire à Telegram en même temps.



Je demande à nos utilisateurs actuels de saluer leurs amis nouvellement arrivés, de les aider à déballer leurs affaires et de leur faire savoir ce que nous avons en stock. Assurez-vous qu'ils restent dans le coin et qu'ils voient pourquoi Telegram a des années d'avance sur la concurrence.



Pour les nouveaux utilisateurs, je voudrais dire ceci : bienvenue à Telegram, la plus grande plate-forme de messagerie indépendante. Nous ne vous laisserons pas tomber quand d'autres le feront.

Sans aucune campagne marketing, les 70 millions d'utilisateurs se sont majoritairement inscrits suite au bouche-à-oreille de leurs proches qui leur ont conseillé de tester Telegram pendant la panne de WhatsApp et Facebook Messenger.

Il faut dire que depuis plusieurs années, Telegram a su trouver les arguments pour attirer de nouveaux utilisateurs...

L'application propose un stockage de vos messages et contenu multimédia dans le cloud , ce qui facilite la transition quand vous changez de smartphone

, ce qui facilite la transition quand vous changez de smartphone Telegram propose des groupes pouvant accueillir jusqu'à 5000 membres , ce qui facilite l'échange entre une communauté qui partage les mêmes convictions ou la même passion

, ce qui facilite l'échange entre une communauté qui partage les mêmes ou la même Lors de l'envoi d'un fichier, vous pouvez demander à le compresser afin d'économiser la data de votre forfait mobile ou accélérer l'envoi si vous êtes situé dans une zone avec un débit lent

afin d'économiser la data de votre forfait mobile ou si vous êtes situé dans une zone avec un débit lent Telegram propose aux utilisateurs d'afficher un nom d'utilisateur plutôt qu'un numéro de téléphone, ce qui optimise la confidentialité

plutôt qu'un numéro de téléphone, ce qui optimise la confidentialité Un système d' autodestruction des messages est possible, l'utilisateur doit au préalable définir un temps limite de visibilité du message. Telegram bloque la fonctionnalité capture d'écran quand vous passez par les discussions secrètes

est possible, l'utilisateur doit au préalable définir un temps limite de visibilité du message. Telegram la fonctionnalité capture d'écran quand vous passez par les discussions secrètes Telegram est disponible PARTOUT . Que vous soyez sur iOS, Android, macOS, Windows ou Linux, l'application sera présente. Si vous figurez sur un OS qui ne prend pas en charge l'application Telegram, direction le navigateur internet pour retrouver l'expérience web de Telegram .

. Que vous soyez sur iOS, Android, macOS, Windows ou Linux, l'application sera présente. Si vous figurez sur un OS qui ne prend pas en charge l'application Telegram, direction le navigateur internet pour retrouver . De l'intelligence artificielle est incluse dans l'application. Telegram propose plusieurs "Bot", vous avez celui qui ira chercher une image précise dans une conversation, le bot qui vous trouvera l'autocollant ou le GIF que vous cherchez...

précise dans une conversation, le bot qui vous trouvera l'autocollant ou le GIF que vous cherchez... Vous avez la possibilité de passer des appels vocaux cryptés pour vous assurer que personne n'écoutera vos conversations

pour vous assurer que personne n'écoutera vos conversations Les conversations vidéos sont aussi disponibles dans l'application, la qualité est exceptionnelle si vous avez une bonne connexion à disposition

si vous avez une bonne connexion à disposition Vous avez un accusé de réception et de lecture , comme sur WhatsApp

et de , comme sur WhatsApp Telegram est accessible en simultanée sur tous les OS, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un message sur votre PC et dans la seconde qui suit sur votre MacBook juste à côté de vous

Les avantages sont nombreux. Ajoutez à cela une fluidité et une rapidité dans la totalité de l'application !

On comprend maintenant mieux pourquoi les inscriptions se sont multipliées hier soir lors de la panne Facebook.



Télécharger l'app gratuite Telegram