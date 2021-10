Comparatif de Genshin Impact sur iPhone 13 Pro et Galaxy S21

Medhi Naitmazi

Après les tests de résistance, d'autonomie ou encore de maintient de la valeur, voilà les deux smartphones haut de gamme les plus vendus qui s'affrontent sur un terrain qui intéresse énormément d'utilisateurs : le jeu vidéo. Un membre de Reddit a eu la bonne idée de comparer les performances de l'iPhone 13 Pro Max et du Samsung Galaxy S21 sur Genshin Impact, l'un de nos coups de coeur de 2020.

Le duel entre iPhone 13 Pro et Galaxy S21

J'ai pensé que je partagerais mes résultats pour les personnes intéressées. J'ai récemment testé les performances de jeu pour l'iPhone 13 Pro Max et le S21 Ultra. Ces deux tests ont été effectués dans la région du jeu "inazuma" et j'ai joué pendant 10 minutes chacun.

Si vous avez lu la citation de DPF30, vous savez qu'il a comparé le jeu d'aventure sur la même zone pendant 10 minutes.



On commence par les FPS - le nombre d'image par seconde affichées à l'écran. Sur le Galaxy S21 Ultra, Genshin Impact tournait en moyenne à 35 FPS, tandis que sur l'iPhone 13 Pro Max, ce chiffre montait à 59 FPS. La différence est plus que significative et montre l'optimisation de la puce d'Apple (ainsi que d'iOS) qui permet d'avoir une fluidité quasi-parfaite avec moins de RAM. C'est le CPU et surtout le GPU qui font le travail sur ce jeu tout en 3D et qui est conçu pour tourner sur PS4, PS5, Xbox et PC.



Techniquement, l'iPhone 13 Pro affiche un score de 1731 points sur GeekBench 5 en mono-coeur, quand le S21 plafonne à 1000 points. Quant au test graphique sur 3DMark Wild Life, le téléphone Apple atteinte 3149 quand celui de Samsung s'arrête à 1411 points.



Maintenant, pour la consommation d'énergie, les deux appareils ont demandé une puissance moyenne de 5 watts, ce qui est assez impressionnant. La surchauffe est contenue et la batterie est bien gérée.



Dans l'ensemble, l'iPhone 13 Pro Max se démarque au niveau des performances de jeu grâce à sa puce A15 Bionic qui peut se targuer d'afficher une fidélité visuelle beaucoup plus élevée en raison d'une meilleure gestion des ombres, des lumières et autres. Justement, nous en parlions tout à l'heure, les tests poussés d'AnandTech ont montré qu'Apple avait même sous-estimé son nouveau processeur A15 avec un gain de près de 62% par rapport à la puce A14.



Apple reste donc loin devant en matière de performances sur ses iPhone, l'iPhone 12 Pro était d'ailleurs déjà plus véloce que le S21.



Pour terminer, voici la vidéo complète qui utilise notamment GeekBench 5 et 3DMark Wild Life Extreme pour les besoins du comparatif :