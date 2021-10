Vos AirPods Pro et Max sont désormais traçables comme les AirTags

Si vous êtes en possession des AirPods Pro ou d'un AirPods Max, cette nouvelle devrait vous rassurer. Grâce à iOS 15 et le dernier firmware 4A400 des AirPods, il est enfin possible de tracer ses écouteurs sans fil via l'application Localiser. Une fonction déjà disponible sur les AirTags.

Perdre un produit Apple va devenir impossible

Hier, en fin de journée, Apple a officiellement publié la mise à jour 4A400 pour les AirPods. Contrairement aux autres produits de la marque, la mise à jour des écouteurs sans fil d'Apple n'est pas proposée à tous les utilisateurs en même temps et ne dévoile pas non plus ce qu'elle corrige ou apporte de nouveau.

Au lendemain de cette annonce, nous pouvons affirmer que l'AirPods Max et les AirPods Pro sont désormais compatibles avec le réseau Find My (Localiser en français). Avant cette mise à jour, si vos écouteurs étaient hors de portée Bluetooth, il était seulement possible d'afficher le dernier emplacement connu.



Désormais, AirPods Pro et Max sont équipés de la même fonction que les AirTags, comme l'avait prévu Apple sur iOS 15. Si vous perdez l'un de ces deux produits, le réseau Apple va se mettre en place et les appareils des autres utilisateurs pourront vous envoyer un signal pour les localiser.



Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ces deux produits qui n'est pas la seule. Pour rappel, sur iOS 15, il est également possible de localiser son iPhone même si celui-ci a été éteint par le voleur ou que sa batterie s'est déchargée.