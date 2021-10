Sam Catlin, l'un des réalisateurs de Breaking Bad vient de signer avec Apple TV+

Ce qui est formidable avec les créations originales Apple TV+, c'est que la firme de Cupertino s'entoure des meilleurs acteurs, mais invite aussi les scénaristes et réalisateurs ayant une carrière phénoménale. Le dernier talent à rejoindre l'équipe Apple TV+ s'appelle Sam Catlin, c'est l'une des personnes qui a joué un rôle capital dans la création de Breaking Bad.

Sam Catlin signe un accord global avec Apple

Avec son service de streaming Apple TV+, le géant californien a toujours fait le choix de la qualité avant la quantité. Si ça peut porter à préjudice pour le nombre d'abonnés qui est faible face à Disney+ lancé au même moment, il est vrai que ce choix est bénéfique pour les récompenses dans les cérémonies de remises de prix.



Dans un objectif de produire des contenus premium et qui monteront rapidement en popularité pour attirer une masse de nouveaux abonnés, Apple s'est associé avec Sam Catlin.

Si ce nom ne vous dit rien, c'est le scénariste et réalisateur de Breaking Bad, le réalisateur de Preacher et le scénariste de plusieurs épisodes de la saison 1 de la série NBC Kidnapped.



Catlin s'est laissé convaincre par les avances de l'équipe d'Apple et a signé un accord global. Il sera le scénariste de plusieurs futurs programmes Apple TV+ par l'intermédiaire de sa société de production Short Drive Entertainment.

Pour l'instant, les informations restent floues concernant les créations originales sur lesquelles travaillera Sam Catlin.

Est-ce que les thématiques seront similaires à Breaking Bad, Preacher... Ou Apple poussera-t-il Catlin à sortir de sa zone de confort en se lançant dans de nouveaux styles de contenus ?

Difficile à dire pour l'instant, mais l'accord est évidemment une bonne chose pour l'avenir du service de streaming.



