Programme de formation de réalisateurs : Apple s'engage en faveur de la relève !

Avec son service de streaming Apple TV+, la firme de Cupertino a fait une entrée magistrale dans le monde hollywoodien. Après des collaborations avec une multitude de producteurs, réalisateurs et scénaristes prestigieux, Apple souhaite maintenant voir plus loin en soutenant les jeunes réalisateurs américains. Pour cela, l'entreprise lance un programme de formation afin de les aider à apprendre le métier et évoluer dans leur carrière.

Apple lance un programme de formation dédié aux réalisateurs

Dans un récent rapport d'AppleInsider, on apprend qu'Apple vient d'exprimer sa volonté de soutenir les jeunes réalisateurs américains en début ou milieu de carrière. L'entreprise a révélé lancer (via sa filiale Apple Studios) un programme de formation baptisé "Apple Studio Directors" qui durera 6 mois. À travers cette décision, le géant californien souhaite offrir aux talentueux réalisateurs qui n'arrivent pas à faire décoller leur carrière, une chance de travailler sur les créations originales Apple ou de participer sur des projets au sein d'autres studios américains.

Notre objectif est d'identifier des visionnaires innovants et diversifiés et de leur donner un siège au premier rang pour les productions d'Apple Studios et les opportunités de réseautage. Les participants qui réussissent seront positionnés pour diriger le contenu pour Apple TV+.

Comment se passeront les jours de formation ?

Chaque personne sélectionnée dans la formation "Apple Studio Directors" se verra invitée sur le tournage d'un film ou d'une série Apple. L'objectif n'est pas de les faire travailler gratuitement, mais de leur permettre d'apprendre le métier, d'entrer en contact avec des réalisateurs professionnels et d'en savoir plus sur l'artisanat et l'activité de la mise en scène. Autrement dit, les candidats de la formation seront des "réalisateurs observateurs".



Apple prévoit également d'offrir une "expérience unique en son genre" à l'Apple Park, l'entreprise parle d'un moment conçu pour favoriser l'innovation et la créativité. Malheureusement, nous n'avons pas plus de détails.



Les jeunes réalisateurs américains peuvent postuler à la formation du 23 février 2023 au 1er mars 2023 à 23h59. Apple a mis en place ce site internet qui permet de déposer sa candidature. La firme de Cupertino envoi par ailleurs un message aux minorités sous-représentées et aux femmes pour les encourager à postuler massivement.



Cette formation gratuite est une première pour un studio de production, mais comme d'habitude avec Apple, tout est calculé... Au lieu de se rapprocher de réalisateurs déjà au plus haut niveau dans leur carrière, Apple va pouvoir rapidement détecter les jeunes talents et les attirer dès le début de leur carrière dans les rangs d'Apple TV+ pour de futurs projets.

C'est une opportunité en or pour les réalisateurs qui commencent le métier, c'est l'occasion de participer à des créations originales populaires qui seront accessibles dans le monde entier et regardé par des millions de personnes.