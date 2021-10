La suppression de compte va devenir obligatoire dans les apps iOS et iPadOS

Apple provoque régulièrement de gros changements dans la politique de l'App Store, cependant l'entreprise prévient toujours plusieurs mois à l'avance pour que les développeurs puissent avoir le temps de s'organiser. L'une des futures règles de la boutique d'applications fait beaucoup de bruit depuis quelques heures !

À partir du 31 janvier 2022, Apple va imposer à tous les développeurs de donner la possibilité aux utilisateurs de supprimer leur compte créé depuis l'application.

Cette nouvelle règle va concerner l'ensemble des applications sur iPhone et iPad qui proposent la création de comptes pour utiliser une ou plusieurs fonctionnalités.

Apple sait que cette étape nécessite la communication obligatoire de certaines données personnelles comme : le nom, prénom, adresse postale, adresse mail ou encore numéro de téléphone !



Aujourd'hui, un utilisateur qui désinstalle une application où il a créé un compte, ne peut pas supprimer toutes ses données personnelles entre les mains du développeur.

Cette situation ne va pas durer.

Apple a déclaré sur le portail réservé aux développeurs une nouvelle procédure obligatoire :

La mise à jour de la directive d'examen 5.1.1 de l'App Store en juin dernier a permis aux utilisateurs d'exercer un plus grand contrôle sur leurs données personnelles, en stipulant que toutes les applications qui permettent la création d'un compte doivent également permettre aux utilisateurs d'initier la suppression de leur compte depuis l'application. Cette exigence s'applique à toutes les applications soumises à partir du 31 janvier 2022. Nous vous encourageons à examiner toute loi qui pourrait vous obliger à conserver certains types de données et à vous assurer que votre application explique clairement quelles données elle collecte, comment elle les collecte, toutes les utilisations de ces données, vos politiques de conservation/suppression des données, et plus encore, comme décrit dans la directive. Les dossiers médicaux électroniques, les dossiers de vente et de garantie sont des exemples de ce type de données. Veuillez également confirmer que les informations relatives à la confidentialité de l'application sur votre page produit sont exactes.