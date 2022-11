Compte partagé : Netflix facilite la suppression des personnes via l’historique

Vous avez un compte Netflix et vous avez partagé votre mot de passe avec des tiers pour leur permettre d'économiser un abonnement ? Si c'était voulu à un moment, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Netflix propose depuis peu une visibilité complète des appareils qui se connectent avec la date et heure de dernière utilisation, le profil qui a été utilisé ainsi que la localisation de l'utilisateur.

Objectif : permettre à l'utilisateur de faire lui-même le nettoyage

Netflix ne le cache plus, le service de streaming souhaite à tout prix que les utilisateurs de son service de streaming procèdent à la souscription de leur propre abonnement et arrêtent de profiter du compte d'un membre de leur famille ou d'un ami.

Pour Netflix, le partage de compte fait perdre des centaines de millions de dollars tous les trimestres et des milliards quand on regarde sur une année complète !



Depuis peu de temps, Netflix propose à ses abonnés une meilleure visibilité pour gérer eux-mêmes le partage de compte.

Un nouvel outil est désormais disponible sur le site de Netflix, pour y accéder il vous suffit de suivre ce chemin :

Rendez-vous sur le site de Netflix Accédez à votre profil Cliquez sur l'image de votre profil en haut à droite Cliquez sur "Compte" Cliquez sur "Gérer les accès et les appareils"

Et voici ce que vous allez voir...

Comme vous pouvez le remarquer ci-dessus, Netflix va lister un historique de connexion, vous pourrez identifier l'utilisateur grâce au profil qu'il a utilisé pendant sa session.

Le service de streaming ajoute plusieurs informations intéressantes comme la date et l'heure de la dernière utilisation, l'adresse IP qui s'est connectée à votre compte, l'appareil qui a été utilisé (Apple TV, iPhone, Mac depuis Safari...) ainsi que la localisation de cette personne.



À tout moment, vous pouvez déconnecter la personne, ce qui provoquera instantanément l'affichage de la page de connexion lorsqu'elle essaiera de profiter à nouveau de votre compte.

Bien sûr, la personne pourra se reconnecter, mais vous serrez averti par mail dans la seconde qui suit, libre à vous après de changer le mot de passe de votre compte !



Sur un article de blog, Netflix explique déployer cette nouveauté pour les fêtes de fin d'année :

Avec les fêtes qui approchent, nombre de nos abonnés s'apprêtent à rejoindre leur famille ou leurs amis, et donc à regarder Netflix en déplacement. Se connecter à son compte depuis un nouvel endroit est facile et intuitif, mais on oublie parfois de se déconnecter. Aujourd'hui, nous lançons Gérer les accès et les appareils, une fonctionnalité disponible dans les paramètres de votre compte qui permet d'afficher facilement les derniers appareils utilisés pour regarder Netflix depuis votre compte et de déconnecter des appareils d'un simple clic.

Dans un avenir proche, Netflix va facturer le partage de compte, l'entreprise veut limiter cette tendance qui est devenue un fléau pour son chiffre d'affaires. Plusieurs pays comme l'Argentine ou encore le Honduras doivent payer 3 dollars supplémentaires par personne qui profite du compte Netflix. Avec cette nouveauté, le coût de l'abonnement peut rapidement flamber, ce qui incite le propriétaire du compte à devenir plus exigeant sur les personnes qui accèdent à son compte.