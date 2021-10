Halide Mark II offre le mode Macro à tous les iPhone

L'une des nouveautés phares de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max est l'excellent mode de macrophotographie qui peut se concentrer sur un objet à seulement deux centimètre d'un sujet. Mais si ce n'était pas uniquement réservé aux derniers iPhone ? L'application Halide Mark nous propose une solution logicielle !

Le mode Macro facile à activer

En effet, vous n'avez pas besoin du dernier téléphone Apple pour prendre des photos macro grâce à une nouvelle mise à jour de la puissante application Halide.

Dans un billet de blog, Ben Sandofsky de Halide détaille le fonctionnement du mode macro de l'iPhone 13 Pro ainsi qu'un certain nombre d'exemples. Il détaille également certains des problèmes liés à la façon dont l'application native d'Apple utilise ce mode.

Halide voulait rendre la macrophotographie géniale pour un utilisateur moins occasionnel :

Contrairement à l'appareil photo intégré, nous avons décidé de vraiment faire de la macrophotographie un « mode » délibéré. Bien sûr, l'appareil photo ultra-large de Halide se concentrera toujours automatiquement sur des sujets très proches, mais un mode séparé déverrouille des outils et des traitements très puissants spécifiques à la macro. Pour commencer, appuyez sur le bouton "AF" pour passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. Comme la macro est souvent mieux faite avec la mise au point fixée à un sujet proche ou avec un certain réglage, le mode macro vit dans les contrôles de mise au point manuels. Pour ensuite entrer en mode macro, appuyez sur l'icône de la fleur - le symbole universel de la macro. La nôtre est une tulipe, parce que notre designer est néerlandais. Ils sont drôles comme ça.

Le mode macro de l'application fonctionne grâce à une technologie appelée Neural Macro. En plus de vérifier quelle caméra peut faire la mise au point la plus proche, elle fournira alors un contrôle ultra précis.



Sur les iPhones dotés d'un moteur neuronal (iPhone 8 et versions ultérieures), le réseau de neurones permet d'augmenter intelligemment les images. Vous obtenez des contours nets à 2x et même 3x l'échelle ! Pour l'activer, appuyez simplement sur le bouton « 2x » en mode Macro.



Hallide Mark II peut être téléchargé gratuitement dès maintenant sur l'App Store. Vous aurez besoin d'un iPhone 8 ou modèle ultérieur pour utiliser la fonctionnalité Macro.

Les nouveaux utilisateurs devront s'abonner pour 2,99€ par mois ou 11,99@ par an. Il existe également une option d'achat unique pour 49,99€.

