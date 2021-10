Paddle annonce le premier système de paiement tiers pour App Store

Alors que la bataille juridique entre Epic Games et Apple est probablement loin d'être terminée, la plate-forme Paddle cherche à se positionner au plus tôt sur le créneau du paiement in-app tiers. Suite à la décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers le mois dernier selon laquelle Apple doit permettre aux développeurs de l'App Store de rediriger les utilisateurs vers d'autres systèmes de paiement, Paddle a annoncé "le premier système d'achat intégré alternatif de l'industrie pour iOS".

Tout d'abord, il est important de noter que Paddle est relativement en avance. Le juge Rogers a donné à Apple jusqu'en décembre pour mettre à jour ses directives de l'App Store afin de répondre à l'injonction. Pour rappel, voici la décision exacte :

Apple Inc. et ses dirigeants, agents, préposés, employés et toute personne de concert ou de participation active avec eux (« Apple ») sont par les présentes contraints et enjoints d'interdire aux développeurs (i) d'inclure dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat, en plus des achats intégrés et (ii) de communiquer avec les clients par le biais de points de contact obtenus volontairement des clients par l'enregistrement de compte dans l'application.