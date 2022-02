Le système de paiement alternatif Paddle attire fortement les développeurs

Hier à 23:03 (Màj hier à 23:08)

Services Apple

Alexandre Godard

Réagir



"Bénéficiez de tous les avantages de l'App Store sans le prix exorbitant et augmentez vos revenus avec Paddle." Telle est la devise de la première plateforme au monde à se déclarer prête à accueillir les paiements iOS alternatifs. Attention tout de même, le site n'est pas encore officiellement lancé et Apple est loin (très loin) d'avoir accepté la défaite dans ce dossier sensible.

Paddle : le bonheur des développeurs et le cauchemar d'Apple

Le plus grand combat pour Apple dans les mois et années à venir, c'est la préservation de son système d'achats in-app sur l'App Store. Depuis sa création, les développeurs qui lancent une application sur la plateforme ont interdiction de proposer une méthode de paiement qui se fait en dehors des bases d'Apple. Autrement dit, aucun moyen d'échapper à la commission de 15/30% demandée par la pomme. En échange, le géant américain promet sécurité, prospérité et bien-être à ses côtés.



Sauf que ces derniers mois, les développeurs et les gouvernements du monde entier commencent à se rebeller face à cette façon de faire, jugée anti-concurrentielle. La Corée du Sud est à fond sur le sujet et ne parlons même pas des Pays-Bas qui sont carrément passés à l'offensive avec une amende qui pourrait grimper à 50 millions d'euros.



Du côté des développeurs, on attend avec impatience que ce genre de décision soit prise directement aux États-Unis, ce qui aurait un impact immense. Si cela venait à arriver, la société Paddle est plus que prête. Paddle est la première plateforme au monde qui prétend pouvoir gérer les paiements iOS alternatifs.

Via son site, la société promet aux développeurs qu'ils auront tous les avantages proposés par l'App Store (sécurité, prospérité et bien-être) sans les inconvénients à savoir une commission hors de prix. Là où Apple est situé à 30% (15% à moins d'un million de revenus), Paddle annonce 10% pour les paiements de moins de 10 $ et seulement 5% pour ceux dépassant les 10 $.



Une annonce alléchante qui semble rencontrer un énorme succès auprès des concernés. Comme nous l'apprend son PDG auprès de Business Insider, 1500 développeurs ont d'ores et déjà été recrutés avec plus d'un milliard de dollars de volume pour le système de paiement alternatif.



Déclaration de Christian Owens, PDG de Paddle :

Paddle In-App Purchase est un véritable remplacement instantané de l'IAP d'Apple, permettant aux développeurs de maintenir une expérience utilisateur transparente, sans avoir à payer à Apple 30% de chaque vente.



Paddle a une structure de frais très compétitive, facturant seulement 10 % pour les transactions inférieures à 10 $ et seulement 5 % pour les transactions supérieures à 10 $. Cela signifie que les développeurs gagnent plus à chaque achat.

Vous l'aurez compris, tout le monde devrait être gagnant sauf Apple. Paddle gagnera de l'argent grâce aux commissions et les développeurs en gagneront plus que sur l'App Store tout en étant protégés. Encore faut-il qu'Apple perde devant la justice américaine et autant le dire tout de suite, ce n'est pas gagné.



Même si la juge Yvonne Gonzalez en charge du légendaire procès Apple VS Epic Games avait déclaré que les paiements tiers devraient être autorisés, on se rend compte que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Preuve en est, à l'heure actuelle, rien n'oblige Apple à se précipiter et d'autres personnes du gouvernement ont tempéré ces propos, sous-entendu ce n'est pas encore décidé.



De plus, même si Apple venait à être contrainte d'opérer des modifications, on leur fait confiance pour ne pas rendre la tâche facile à des sociétés comme Paddle avec la mise en place de certaines barrières que les juges devront à nouveau examiner... L'histoire est loin d'être terminée et pourrait encore durer un certain temps.