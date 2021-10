GRID Autosport supporte les manettes PS5 et Xbox Series X

GRID Autosport de Feral Interactive est toujours aussi impressionnant, même quatre ans après sa sortie sur App Store. Si vous n'avez pas joué à cette fantastique simulation de course automobile, il a été mis à jour régulièrement pour prendre en charge les nouveaux appareils, ajouter des fonctionnalités et plus encore iOS et iPadOS. Depuis, GRID est également arrivé sur Nintendo Switch et Android.

Cette fois, Feral Interactive a publié une nouvelle mise à jour axée sur le gameplay pour GRID Autosport avec une nouvelle option de contrôle de la trajectoire ainsi que pour l'accélération, sans oublier une prise en charge complète des manettes de PS5 DualSense et Xbox Series X.

GRID Autosport cherche la perfection sur mobile

Voici toutes les nouveautés de la version 1.9.1 :

Ajoute une nouvelle option de contrôle Tactile Flèches Pro

Ajoute une nouvelle option Curseur des gaz pour contrôler l'accélération.

Ajoute la prise en charge des manettes suivantes : Xbox Series X|S, PlayStation DualSense

Ajoute la prise en charge des vibrations

Ajoute une option Volume principal aux paramètres audio

Correction d’un ensemble de soucis mineurs



Alors que les deux options de contrôles permettent de mieux prendre en main que jamais les véhicules du jeu, il est intéressant de noter le support des dernières manettes de PS5 et Xbox Series X, mais aussi l'arrivée des vibrations. Cela améliore grandement l'expérience de conduite, surtout quand on est dans une simulation du calibre de GRID.



C'est formidable de voir Feral Interactive non seulement s'assurer que son titre phare fonctionne bien sur les systèmes d'exploitation modernes, mais aussi continuer à améliorer l'expérience de tous les joueurs.



Avez-vous déjà joué à GRID Autosport ?

