Hyper lance un hub 6 en 1 pour iPad Pro / Air / Mini avec HDMI, USB, microSD…

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



Le fabricant d'accessoires Hyper a annoncé son dernier produit pour les utilisateurs d'iPad. Le nouveau concentrateur multimédia USB-C 6 en 1 pour iPad est présenté comme le "premier concentrateur parfaitement adapté au monde" pour les utilisateurs d'iPad avec six ports et touches de raccourci différents. L'accessoire est conçu pour les iPad dotés de ports USB-C, soit les derniers iPad Air 4, iPad Pro et iPad mini 6.

Un hub complet pour iPad chez Hyper

Le nouveau hub multimédia USB-C 6 en 1 ajoute les ports suivants à votre iPad : un port HDMI 4K en 60Hz, une alimentation USB-C 5Gbps 60W, un emplacement MicroSD/SD UHS-I, un port USB-A 5Gbps et une prise audio 3,5 mm.

Fait intéressant, l'accessoire d'Hyper ajoute également des touches de raccourci multimédia dédiées pour la pause, la lecture et le rembobinage. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, ces boutons sont en fait situés sur le dongle lui-même, ce qui les rend faciles d'accès lorsque vous l'avez connecté à votre iPad.

Hyper vante également que la fonction "Magnetic Grip" du Media Hub vous permet de vous déplacer facilement dans votre maison ou votre bureau tout en vous assurant que le concentrateur reste connecté en toute sécurité à votre iPad.

Voici le reste de la fiche produit :

Obtenez une vidéo 4K phénoménale . Affichez les vidéos et le contenu plus clairement que jamais avec notre port de connexion HDMI 4K 60Hz qui permet de doubler la fréquence de rafraîchissement normale.

. Affichez les vidéos et le contenu plus clairement que jamais avec notre port de connexion HDMI 4K 60Hz qui permet de doubler la fréquence de rafraîchissement normale. Transférez rapidement des fichiers photo/vidéo. Pour toutes les données, fichiers photo ou fichiers vidéo que vous devez transférer, nos emplacements UHS-I vers MicroSD/SD vous donnent la possibilité de les transférer à 104 Mo/s ultrarapides.

Pour toutes les données, fichiers photo ou fichiers vidéo que vous devez transférer, nos emplacements UHS-I vers MicroSD/SD vous donnent la possibilité de les transférer à 104 Mo/s ultrarapides. Convient comme un gant. Que vous travailliez au même endroit ou partout, notre poignée magnétique permet au concentrateur USB-C de se connecter en toute sécurité à votre iPad Pro 11" et 12,9", iPad Air 4e génération ou iPad mini 6e génération.

Que vous travailliez au même endroit ou partout, notre poignée magnétique permet au concentrateur USB-C de se connecter en toute sécurité à votre iPad Pro 11" et 12,9", iPad Air 4e génération ou iPad mini 6e génération. Dimensions : 98 x 29 x 12 mm

Poids : 41 g

Le nouveau concentrateur multimédia USB-C 6 en 1 d'Hyper est disponible dès maintenant sur Amazon pour moins de 60€ dans sa version sans bouton multimédia. La variante complète arrivera sous peu à 99€.

Si vous travaillez sur iPad, c’est un accessoire indispensable au même titre qu’un clavier Magic Keyboard.