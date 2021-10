La nouvelle Apple Watch 7 est en vente à partir de 429€

Il y a 55 min

Medhi Naitmazi

6



Présentée le 14 septembre dernier, l'Apple Watch Series 7 aura pris son temps pour débarquer officiellement. La nouvelle montre est désormais en vente en ce 8 octobre, d'abord par le biais des précommandes, puis la semaine prochaine dans le cadre d'un commercialisation classique. Le 15 octobre marquera les premières livraisons aux clients. Mais que propose la nouvelle montre connectée d'Apple ?

Les nouveautés de l'Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 ne révolutionne pas le genre, elle se contente d'améliorer les arguments de son prédécesseur qui caracole toujours en tete des ventes avec plus de 50% de parts de marché.



Pour 2021, Apple a revu le boitier avec des coins plus arrondis, un écran OLED toujours plus grands avec des bords affinés, une recharge plus rapide de 33%, le tout avec deux nouvelles tailles de 41 et 45mm. C'est une petite évolution qui permet de conserver des bracelets compatibles avec toutes les générations précédentes, tout en proposant quelques évolutions logicielles comme des cadrans avec plus de complications ou encore un clavier AZERTY (ou QWERTY) pour taper des messages rapides via un geste.



Le reste est déjà présent sur la modèle 2020, à savoir un capteur d'oxygène dans le sang, l'ECG, la détection des chutes, le suivi du rythme cardiaque, les alertes de battements irréguliers, le suivi du sommeil, le suivi sportif de nombreuses activités, la relaxation, et bien plus encore.



Enfin, Apple assure que la Watch 7 est encore plus solide avec un verre 50% plus épais et sa finition en aluminium disponible en 5 coloris (minuit, blanc, vert, bleu, et rouge) résiste encore mieux aux rayures. Bien sûr, la version acier est toujours disponible, tout comme la variante Hermès à 1499€. Notons que les modèles haut de gamme en acier sont disponibles en argent, graphite et or, sans oublier le titane classique et noir sidéral.

Titane, acier et aluminium

L'Apple Watch Series 7‌ n'est finalement qu'une Apple Watch 6S, mais qui conviendra à ceux qui n'ont pas encore de montre ou qui possèdent un modèle ancien comme l'Apple Watch 3 ou inférieur. Consultez notre comparatif avec l'Apple Watch 7 pour vous faire une meilleure idée.

Acheter l'Apple Watch 7

La nouvelle Apple Watch 2021 est en vente en France, mais aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Chine, en Inde, au Japon, au Mexique, en Russie, en Corée du Sud, aux Émirats Arabes-Unis et plus de 50 autres pays.



Le prix de départ de l'Apple Watch 7 est fixé à 429€ en aluminium 41mm, puis 459€ en 45mm. Ensuite, vous trouvez la version acier à 729€ en 41mm et à 779€ en 45mm.