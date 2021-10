Shine propose le paiement via Apple Pay pour ses comptes professionnels

Souvenez-vous du lancement d'Apple Pay il y a quelques années, toutes les banques refusaient de signer l'accord avec Apple provoquant la colère de leurs clients. Aujourd'hui, le service de paiement sans contact sur iPhone et Apple Watch s'est démocratisé en Europe et se retrouve disponible dans quasiment tous les établissements bancaires. Une nouvelle banque en ligne vient de rejoindre la grande famille Apple Pay, il s'agit de Shine.

Shine x Apple Pay

Spécialisé dans les comptes pour TPE, PME, startups, agence et autoentrepreneur, Shine propose plusieurs offres baptisées Basic, Premium et Business à ses clients. Si la banque en ligne rassemble tout ce qu'on peut chercher avec un compte bancaire (support 7j/7, carte virtuelle en option, protection matérielle et téléphone...), il manquait tout de même la compatibilité avec Apple Pay.

Désirant apporter la meilleure expérience client, Shine vient d'officialiser la prise en charge des paiements via Apple Pay, hier.

Dans son communiqué, la banque reconnait avoir reçu de nombreuses demandes de ses fidèles qui sont dans l'écosystème d'Apple, beaucoup souhaitait connaître les joies du paiement sans contact avec l'iPhone ou l'Apple Watch en magasin !



Comme l'annonce Shine, ses clients peuvent dès maintenant réaliser des transactions Apple Pay dans les magasins physiques comme sur internet quand un site leur propose ce mode de paiement au moment de passer la commande.

La banque en ligne déclare que si Apple Pay est proposé aujourd'hui avec l'ensemble de ses offres, c'est parce qu'il s'agit d'un moyen de paiement à la pointe de la sécurité !

Shine explique en quelques mots comment cela fonctionne :

Apple Pay, c'est plus de simplicité, mais aussi plus de sérénité ! Vous vous êtes fait voler votre téléphone ? Pas d'inquiétude, votre appareil est protégé par le Touch ID, Face ID ou encore un code secret, c'est la condition pour activer Apple Pay. Lorsque cette sécurité est désactivée, les cartes sont automatiquement supprimées du Wallet de votre appareil. Pour plus de tranquillité d'esprit, en cas de perte ou vol, vous pouvez également vous connecter à votre compte iCloud et désactiver toutes les cartes associées à l'appareil égaré. Et comme pour votre carte Shine, vous avez bien évidemment la main sur vos plafonds de paiement et paramètres de carte dans l'onglet Plus > Cartes bancaires.

Enfin, vos données sont protégées et chiffrées par Apple pour que celles-ci ne soient jamais directement communiquées au commerçant.

C'est d'ailleurs cette authentification via Touch ID ou Face ID qui permet aujourd'hui à Apple Pay de réaliser des paiements au-delà de la limite classique du sans contact : 50 euros.

Comme vous êtes obligé de mettre votre empreinte, analyser votre visage ou saisir votre code de déverrouillage, les banques et Apple, sont sûrs que c'est bien vous l'auteur de la transaction.



Autre bonne nouvelle pour les clients Shine, tous les services de la banque fonctionnent avec Apple Pay, c'est-à-dire les assurances, les notifications en temps réel ou encore les plafonds que vous avez définis.

Comment ajouter votre carte bancaire Shine à Wallet ?

Vous avez deux solutions.

La première, c'est d'ajouter directement votre carte bancaire dans l'application Wallet (Cartes sur iOS 15) de votre iPhone.

Quand vous êtes dans l'app, il vous suffit d'appuyer sur le "+" en haut à droite puis de suivre les instructions.



Vous pouvez également réaliser l'enregistrement de votre carte depuis l’app Shine (avec une redirection vers l'app d'Apple).

Pour cela, mettez à jour votre application depuis l'App Store. Quand celle-ci a bien la dernière version, directement dans l'onglet "Plus" puis "Carte bancaire", vous aurez un bouton "Ajouter à Apple Pay".



