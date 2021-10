Apple ne signe plus iOS 15 ni iPadOS 15

Apple maintient un rythme soutenu depuis trois semaines avec une nouvelle bêta 7 pour les développeurs sous iOS 15 et iPadOS 15. Il s'agit de la version qui remplace la bêta...

Apple maintient le rythme de sortie de nouvelles versions d'essai avec une nouvelle bêta 8 pour les développeurs sous iOS 15 et iPadOS 15. Il s'agit de la...

Le keynote est à peine terminé qu'on apprend qu'iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sortiront le lundi 20 septembre. La version finale sera donc disponible dès la semaine prochaine...

Enfin ! Après trois mois de versions bêtas, Apple publie la mise à jour majeure iOS 15 pour iPhone et iPadOS 15 pour iPad, en même temps que watchOS 8 et tvOS 15. Avec ces firmwares,...

Alors que les nouvelles mises à jour majeures pour iPhone, iPad, Apple Watch et Apple TV sont disponibles, voilà qu'Apple se penche déjà sur la suite. La Pomme propose ce soir la seconde bêta...

Il y a quelques jours, iOS 15.0.1 a introduit un correctif pour un bug qui empêchait l'utilisation d'une Apple Watch authentifiée pour déverrouiller un modèle d'iPhone 13 lors du port d'un masque facial. Il a également corrigé un bogue qui pouvait entraîner l'affichage incorrect de l'application « Réglages » d'une alerte sur le stockage, ainsi qu’un bug autour des méditations audio pour les abonnés Fitness+. Et la prochaine étape consiste à sortir iOS 15.1 qui propose actuellement en bêta des nouveautés telles que SharePlay et ProRes. Pour le reste, l’arrêt de la signature d’iOS 15 ne change rien pour le jailbreak car aucun outil n’a encore été publié pour cette version.

iOS 15.0 marquait une mise à jour majeure introduisant le mode Concentration, le texte en direct, Siri en local sur l'appareil, iCloud+, un nouveau Safari et plus encore. Seulement, le firmware possédait de nombreux problèmes.

Apple a également cessé de signer iOS 14.8 la semaine dernière, ce qui signifie qu'iOS 15.0.1 est la seule version accessible au public d'iOS à l'heure actuelle, et que ceux qui ont effectué la mise à niveau vers iOS 15 ne peuvent plus downgrader vers iOS 14. Idem pour iPadOS 14.

Suite à la sortie d'iOS 15.0.1 le 1er octobre, Apple a cessé de signer le firmware iOS 15.0 depuis ses serveurs, la version précédemment disponible qui a été rendue publique le 20 septembre. iOS 15.0 n'étant plus signé, il n'est pas possible de restaurer ou de revenir à cette version si vous avez déjà mis à jour vers iOS 15.0.1, ou iPadOS 15.0.1.

