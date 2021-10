Un superbe rendu de l'iPhone 14 Pro en vidéo

Apple a beau avoir lancé ses iPhone 13 il y a quelques jours seulement, tous les regards sont déjà tournés vers la suite, à savoir la gamme 2022. Avec plusieurs changements majeurs attendus, les iPhone 14 et iPhone 14 Pro devraient être une étape importante pour la firme de Cupertino. Parmi les évolutions notables, citons la fin de l'encoche sur certains modèles, l'arrêt du "mini", l'utilisation de titane ou encore un module photo complètement intégré au châssis.

Le plus beau concept d'iPhone 14 à ce jour

Si vous vous rappelez bien, le leaker Jon Prosser avait publié un article accompagné de rendus de l'iPhone 14 Pro juste avant le keynote d'Apple qui a vu naître les iPhone 13. De sources sûres, Prosser avait alors dévoilé les contours de l'iPhone 2022 avec notamment l'arrivée d'un poinçon à la place de l'encoche, d'un module photo qui ne dépasse plus de la coque ou encore d'un châssis en titane. Un iPhone 14 Pro qui fait rêver plus d'un client Apple et qui semble se confirmer semaine après semaine. En effet, les rumeurs, brevets et indices vont dans le même sens, à savoir un design proche de ce que l'on connait mais avec des ajustements forts.

Pour se faire une idée encore plus précise, le designer Ravni nous propose en exclusivité une vidéo mettant en scène le futur iPhone 14 Pro.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo du concept, l'iPhone 14 Pro a fière allure avec un écran OLED quasi complet sur la face avant, un module photo entièrement plat (enfin), de nouveaux coloris et même un bouton d'alimentation qui intègre Touch ID, comme sur les derniers iPad Air et iPad mini. Certains attendent Touch ID sous l'écran, mais selon les analystes les mieux informés, Apple n'y parviendrait pas pour l'an prochain. Ce serait donc une solution intermédiaire qui pourrait débarquer sur les iPhone 14.



Rappelons enfin que l'iPhone 14 mini ne devrait pas être reconduit, après des ventes décevantes pour l'iPhone 12 mini, à moins que le 13 mini ne fasse beaucoup mieux. À la place, Apple aurait prévu un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,5 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,5 pouces.



Pour terminer, quelques images en situation du rendu signé Pranav Nathe et Ran Avni. Dites-nous ce que vous en pensez après un iPhone 13 qui ressemblait finalement plus à un iPhone 12S qu'autre chose.