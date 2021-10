Apple Store : Un agent de sécurité poignardé par un client à cause du masque

Un agent de sécurité d'un Apple Store de New York aurait été poignardé par un client vendredi 8 octobre. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce dernier aurait refuser de porter un masque à l'entrée.

Selon CBS New York, c’est un différend sur le port du masque qui a conduit à une agression à l'intérieur d'un Apple Store à Manhattan ce vendredi.

Cela s'est produit à l'Apple Store de la 14e rue et de la neuvième avenue dans le Meatpacking District vers 18h45.

La police dit qu'on a demandé à un client de porter un masque, mais il a refusé et aurait poignardé un agent de sécurité à l'estomac et au bras et l'aurait coupé à la tête.