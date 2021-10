Apple publie de magnifiques photos faites avec l'iPhone 13 Pro sur Instagram

Julien Russo

Les photos et vidéos sont le cœur même des campagnes marketing d'Apple dès qu'il s'agit de promouvoir l'iPhone. Cette année encore, Apple a renouvelé ses publicités #ShotoniPhone, qui consistent à mettre en avant des photos réalisées avec les derniers iPhone.

L'iPhone 13 Pro, une merveille pour les photos

Pour les iPhone 13, Apple n'a pas chômé en ce qui concerne les innovations du côté de l'appareil photo. En plus de l'arrivée du mode Macro qui consiste à prendre des photos de très près avec des détails époustouflants, on retrouve aussi un tas de nouveautés : une ouverture plus large pour les appareils grand-angle et ultra grand-angle, l'utilisation du LiDAR pour les portraits réalisés avec le mode nuit ou encore l'arrivée du mode nuit pour le téléobjectif.



Apple annonce également 2,2x plus de lumières pour l'appareil grand-angle ou encore 92% de lumière supplémentaire pour l'appareil ultra grand-angle.

Toutes ces belles avancées sur les iPhone 13 permettent de réaliser des photos encore plus détaillées et qui n'ont plus rien à envier à un bon nombre d'appareils photo professionnels !



Et ça se voit...

Sur son compte Instagram, Apple a partagé de magnifiques clichés pris à l'extérieur dans différents environnements et luminosités.

Ces photos qui viennent s'ajouter dans la grande collection des campagnes #ShotoniPhone n'ont pas été prises par Apple directement, mais par des propriétaires d'iPhone 13.

La première a été faite par le photographe Zerb Mellish

La seconde par Cody Cobb

La troisième par Jake Michaels

La quatrième par Jason Nocito

La cinquième par Ryan James Caruthers

Ces photos mettent bien évidemment en avant le travail impressionnant et remarquable de ces professionnels qui savent capturer des instants uniques, mais permettent aussi de montrer à quel point les iPhone 13 peuvent réaliser des photos magnifiques.



