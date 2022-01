Shot on iPhone : Apple lance un concours sur Twitter et Instagram avec les photos macro

C'est l'une des nouveautés phares sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, Apple a ajouté la fonction "macro", un mode de photo qui permet de prendre des clichés à très courtes distances en révélant des détails époustouflants. Apple compte bien montrer au monde entier les opportunités qu'offrent les photos macro !

Il n'y a rien de mieux qu'une gigantesque publicité réalisée collectivement par les clients !

Avec les iPhone 13 Pro et Pro Max, Apple a repensé l'objectif de l'appareil photo ultra grand-angle et l'a associé à un puissant système de mise au point automatique. Cela permet de capturer des photos extrêmement nettes à seulement 2 centimètres d'un objet, animal...

Résultat, les possesseurs d'iPhone 13 Pro et Pro Max peuvent prendre des photos avec un niveau de détails que peu de smartphones peuvent faire à la concurrence.



Pour promouvoir les photos macro, Apple avait le choix de lancer ses traditionnelles campagnes publicitaires #ShotoniPhone qu'on peut apercevoir dans la rue, les transports en commun, sur internet, à la télévision... Mais le géant californien a réfléchi autrement et s'est demandé : "et si on organisait plutôt un concours sur les réseaux sociaux ?".

Une technique fantastique qui permet de faire exprimer le talent de ses clients, d'apporter une visibilité extraordinaire et de faire au passage de belles économies !

Comment participer au #ShotoniPhone challenge 2022 ?

Pour participer au challenge, il faut évidemment détenir un iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max. Apple a ouvert les participations sur trois réseaux sociaux différents : Twitter, Instagram et Weibo. Il vous suffit de prendre une photo avec la dernière génération d'iPhone en mode macro (détection automatique de la distance du sujet que vous souhaitez photographier) puis de la poster sur l'un des réseaux sociaux cités ci-dessus.



Attention, pour que votre candidature soit prise en compte, il faut respecter cette condition :

Poster avec les hashtags #iPhonemacrochallenge et #ShotoniPhone

Pour les propriétaires d'iPhone qui n'ont pas de compte sur l'un de ces trois réseaux sociaux, Apple propose une alternative, vous pouvez envoyer votre photo par mail à shotoniphone@apple.com avec l'objet "Shot on iPhone Macro Challenge Submission".

N'oubliez pas d'insérer dans le mail le format de fichier : prénom_nom_macro_iPhonemodel (indispensable pour que votre participation soit prise en compte).



Le challenge est uniquement réservé pour les personnes majeures. Les employés Apple ainsi que leurs familles ont interdiction de participer.

Jusqu'à quand ?

Que ça soit sur les réseaux sociaux ou par mail, le challenge va durer jusqu'au 16 février 2022 à 23h59 (PST). Vous pouvez participer dès aujourd'hui !

Apple ne mentionne pas quels sont les cadeaux à gagner (on imagine toutefois que ce seront des produits Apple).

On retrouve déjà quelques magnifiques photos macro qui circulent sur Twitter :

A few macro photos I took on my iPhone 13 Pro #ShotoniPhone #iPhonemacrochallenge pic.twitter.com/PWQMRXWn6K — CHRISTIAN GOLCA (@ChristianGolca) January 25, 2022

Macro picture Shot on iPhone 13 Pro, edited with native Photos app #shotoniphone #iphonemacrochallenge pic.twitter.com/D6AcnglQ70 — Pedro Paulo Neto (@pepeopneto) January 25, 2022

