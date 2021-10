Les émulateurs Switch Yuzu et Ryujinx font tourner Metroid Dread sur PC

Les joueurs de Nintendo Switch le savent très certainement, Metroid Dread est officiellement sorti vendredi dernier, le 8 octobre. Alors qu'il était très attendu, le jeu est déjà jouable en 4K sur un émulateur. Mieux, ce sont même deux émulateurs de Switch qui prennent en charge l'un des meilleurs titres de la console nippone.

Un émulateur Switch qui fait tourner le dernier Metroid

Développé par Mercurysteam, le retour de la série Metroid s'est fait de fort belle manière, avec un jeu magnifique et étonnamment délicat qui met en valeur la nouvelle Switch OLED. Bien qu'il s'agisse d'une exclusivité Switch, les petits malins peuvent déjà s'y frotter sur PC grâce à des émulateurs Switch facilement disponibles.

Comme en atteste le tweet de l'émulateur open-source Yuzu, Metroid Dread est déjà jouable sous Windows avec des commandes personnalisées et des FPS illimités, soit mieux qu'en natif. Certains joueurs ont signalé des problèmes mineurs avec les cinématiques et des écrans noirs, mais selon les développeurs Yuzu, cela est corrigé en mettant à jour vers la dernière version de l'émulateur gratuit.

Un autre émulateur Switch populaire, Ryujinx, est capable d'exécuter le jeu à des fréquences d'images tout aussi élevées, mais peut également y jouer à une résolution 4K beaucoup plus précise. Par rapport à la résolution native 720p disponible sur la Switch en mode portable ou TV, c'est une progression incroyable. Mais il faut évidemment une bête de course avec par exemple une carte graphique Nvidia GTX 1060.

Bien évidemment, il est possible que certaines zones du jeu fonctionnent moins bien sur certaines configurations de PC, et en fonction des spécifications de votre ordinateur et de la configuration logicielle. Mais il semble que pour la plupart des gens avec des GPU récents, ce ne soit pas un problème.

Cela soulève d'énormes problèmes pour Nintendo, qui est dans la position très inconfortable et inhabituelle d'avoir une console de génération actuelle déjà émulée sur PC. Normalement, l'émulation de console prend toujours une génération ou deux de retard, ce qui signifie qu'il s'agit de quelque chose qui empiète rarement sur les ventes le jour de la sortie. Attention si cela vous intéresse, d'un point de vue légal, il faut avoir acheté le jeu Switch avant de faire une telle émulation.

Sur des consoles comme la Game Boy Advance ou la DS, l'émulation est souvent le seul moyen viable de jouer à sa vieille collection, et c'est le cas pour une grande partie de la franchise Metroid. En tout cas, le dernier titre est vraiment super.