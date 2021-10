Instagram va bientôt pousser les ados à faire des pauses et s'éloigner de l'app

L'addiction aux réseaux sociaux est aujourd'hui un gros problème chez les adolescents. Que ça soit Twitter ou encore Instagram, certains peuvent passer des heures et des heures tous les jours à faire défiler leur fil d'actualité ou actualiser toutes les 2 minutes pour voir les nouvelles stories. Instagram dit avoir conscience de ce problème et souhaite que les adolescents aient une approche plus saine avec le réseau social.

Instagram va pousser à faire des pauses

Souvent critiqué pour son manque d'initiatives pour protéger les jeunes des effets néfastes des réseaux sociaux, Instagram a décidé de balayer cette mauvaise image en prenant soin de ses utilisateurs de moins de 18 ans. Hier, Nick Clegg le vice-président des affaires mondiales de Facebook a dévoilé les plans du groupe concernant les adolescents qui utilisent quotidiennement (et un peu trop) l'application Instagram.



S'il est hors de question de bloquer l'accès aux contenus (posts, stories, IGTV, Reels...) pour les utilisateurs qui passent trop de temps sur l'app, il va bientôt être question d'inciter les adolescents à faire des pauses.

Nous allons introduire quelque chose qui va s'appeler "prendre une pause", où nous inciterons les adolescents à simplement faire une pause dans l'utilisation d'Instagram

Autre avancée dans la protection des jeunes, c'est la surveillance des contenus qu'ils regardent. Instagram va faire appel à de l'intelligence artificielle visant à détecter les utilisateurs de moins de 18 ans qui resteraient trop focalisés sur un post, une storie ou un profil.

Cela peut être par exemple le profil d'une ex, d'un coup de cœur qu'on n'ose pas aborder... Si Instagram constate que vous passez trop de temps tous les jours sur le même profil (ou post), l'app va vous inviter à aller voir un peu les autres contenus, sans vous imposer cette recommandation !

Le réseau social avance cela comme utile à la santé mentale.

Nous allons introduire quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable : lorsque nos systèmes constateront que l'adolescent regarde le même contenu encore et encore, et qu'il s'agit d'un contenu qui n'est peut-être pas propice à son bien-être, nous l'inciterons à regarder un autre contenu

Instagram voit ces deux nouveautés comme quelque chose de révolutionnaire pour les adolescents qui sont énormément présents sur l'application. Si ces deux nouveautés peuvent paraître un peu (beaucoup) intrusives et peuvent rendre mal à l'aise les jeunes qui utilisent Instagram, Clegg a rappelé qu'il ne s'agira que de recommandations, d'incitations et jamais d'obligation. Le réseau social souhaite que les utilisateurs restent libres de leur navigation sur l'application !



Aucune information n'a été communiquée quant à la disponibilité de la notification qui invite à faire des pauses et qui conseille de regarder d'autres contenus.

En général, quand Instagram annonce des nouveautés à venir, il s'écoule moins de 6 mois entre l'annonce et la mise en ligne.



Source : Interview vidéo CNN

