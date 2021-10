iOS 15.1 : le retour de la possibilité de bloquer la notification du clavier de tvOS

Le 20 septembre dernier, Apple a mis en ligne la nouvelle version majeure : iOS 15. Si celle-ci a bien été accueillie et téléchargée en masse par les utilisateurs d'iPhone éligibles, elle a énormément déçu sur un point en particulier : la connectivité avec l'Apple TV. En effet, il n'est plus possible de désactiver les notifications automatiques dès qu'un texte est demandé sur l'interface tvOS. Heureusement, Apple a réglé le problème dans iOS 15.1 !

Il n'y a plus qu'à attendre iOS 15.1

Quand une anomalie logicielle ou un oubli apparait, Apple est vite au courant grâce aux remontées à son service technique ou sur les forums d'entraides où les messages s'accumulent à une vitesse grand V.

Dès le 20 septembre, un grand nombre de propriétaires d'Apple TV ayant téléchargé iOS 15 ont remarqué l'absence d'une option très utilisée (surtout dans les familles nombreuses).



Apple a retiré avec iOS 15 la possibilité de désactiver les notifications claviers de l'Apple TV. Le problème, c'est que quand l'iPhone est connecté avec l'Apple TV du salon, cela peut vite devenir dérangeant si on a ses enfants qui font une recherche sur YouTube toutes les 2 minutes !

Selon les retours des développeurs et testeurs publics, la dernière bêta d'iOS 15.1 publié il y a quelques jours fait réapparaître cette fonctionnalité dans les réglages de l'iPhone à la rubrique "Notification".

Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver l'affichage automatique d'une notification dès qu'il est demandé d'entrer un texte sur l'Apple TV. Enfin le retour de la tranquillité !



Autre bonne nouvelle, iOS 15.1 fait aussi revenir le fameux réglage de la notification qui se déclenche sur votre iPhone quand vous avez besoin d'écrire un texte sur votre Apple Watch.

Pareil, les développeurs d'Apple avaient supprimé sans explication la possibilité de contrôler les notifications texte venant de la montre connectée.



La date de disponibilité d'iOS 15.1 est encore inconnue. La mise à jour est très attendue pour plusieurs fonctionnalités star d'iOS 15 qui ne sont pas arrivés à temps le 20 septembre.

On pense par exemple à SharePlay qui permettra de regarder une série, un film ou une musique avec une autre personne sur FaceTime, à l'introduction du Dolby Atmos et Lossless Audio sur les HomePod classiques et HomePod mini ou encore au support du format ProRes pour les iPhone 13 Pro. La nouvelle mise à jour iOS 15.1 permettra aussi le basculement automatique à l'objectif ultra grand-angle pour les iPhone 13 qui souhaitent prendre des photos en mode macro.