Un joli concept de CarPlay 2.0 inspiré par les rumeurs

Il y a 3 heures

Alban Martin

CarPlay a beau être bien intégré dans de nombreux véhicules de nos jours, il n'en reste pas moins qu'Apple a encore du pain sur la planche pour en faire un véritable système d'info-divertissement complet. Et comme nous l'avions entendu la semaine dernière, la firme de Cupertino y travaille activement avec l'intention d'afficher plus qu'une cartographie et la lecture musicale en cours. Bloomberg évoquait le compteur de vitesse, la gestion des sièges, la climatisation, et plus encore. En attendant qu'Apple ne propose une mise à jour ou carrément une voiture, voici un concept très intéressant.

Un concept pour CarPlay

Sans surprise, cela passe par un nouvel écran d'accueil. L'actuel date d'iOS 14 avec trois zones qui affichent la carte, le lecteur et la dernière app, ainsi que les apps en seconde page. Mais pour aller plus loin, le concept imagine un quatrième "widget". Les deux premiers peuvent être plus petits et offrir des commandes pour les fonctions de la voiture. Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir une complication qui autorise la modification de la température interne de la voiture. À côté, le pourcentage de batterie de la voiture et le kilométrage restant apparaissent comme les anneaux de fitness de l'Apple Watch.

Sous les deux commandes de voiture, vous pouvez voir votre emplacement actuel sur les nouvelles cartes Apple. Il peut afficher des informations pertinentes comme les bornes de recharge à proximité, votre proximité d'un endroit fréquent, etc. À droite de la carte, vous pouvez jeter un oeil aux conditions météorologiques, ainsi que les prévisions des prochaines heures.

L'idée est que cet écran d'accueil intelligent et dynamique puisse être personnalisé en fonction de ce que vous faites.

Ensuite, vous remarquerez qu'en bas à gauche, il y a une icône de bibliothèque d'applications au lieu d'un bouton d'accueil. Une manière pratique d'afficher la grande grille d'applications. On peut même trier et ranger les applications, comme sur iOS 15. Jusqu'à présent, CarPlay nécessite de le faire sur son iPhone.

E tsi Siri pouvait faire des choses simples comme régler votre siège, changer la température, allumer les lumières ? Vous pourriez simplement dire à Siri de « déplacer un peu le dossier du siège du conducteur » ou des choses comme « me rapprocher du volant ». Cela pourrait être utile pour les voitures qui ont des commandes difficiles à atteindre ou mal placées pour les sièges.

La gestion du volume est un autre point très important. CarPlay pourrait alors afficher un contrôle plus grand selon le contexte. Idem pour l'indicateur du microphone quand on parle au téléphone ou sur une app de conférence.

Pour le reste, CarPlay pourrait aider le suivi de la batterie des voitures électriques avec des notifications de la charge restante, un bouton pour trouver une station en un clic ou encore appeler les secours tout aussi facilement.



Le designer a même pensé à des commandes HomeKit pour faciliter l'ouverture de la porte de garage par exemple.

Enfin, ce concept imagine des thèmes, tout en supprimant les fonds d'écran qu'il ne juge pas nécessaires. En plus du mode clair et sombre, un thème beige pourrait convenir à une grande partie des intérieurs d'automobiles contemporaines.



