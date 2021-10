Apple aurait prévu 3 tailles pour l’Apple Watch 8

L'Apple Watch de 2022, qui serait logiquement la Series 8, pourrait être disponible en trois tailles, selon Ross Young, analyste spécialiste des écrans et qui avait vu juste sur l’iPhone 13 Pro ou encore l’iPad Pro M1. Sur Twitter, Young a déclaré que les gens ne devraient pas être surpris "s'il y a trois tailles l'année prochaine".

Une nouvelle variante pour l’Apple Watch 8

Young n'a pas fourni de détails sur ce que pourraient être ces trois tailles, mais il a demandé si les utilisateurs aimeraient voir un "plus grand écran", donc probablement la troisième taille serait une Apple Watch de 49mm, en plus des 41 et 45mm de la Series 7.

Apple a apporté en 2021 des modifications mineures à la conception de l'Apple Watch Series 7, et elle est donc disponible en options de boîtier de 41 mm et 45 mm. Les anciens modèles d'Apple Watch étaient disponibles en tailles 38 mm, 42 mm jusqu’à la Series 3, puis 40 mm et 44 mm jusqu’à la Series 6.

C'est la première fois que nous à entendons parler de la possibilité que l'Apple Watch Series 8 soit disponible dans plus de deux tailles, et faudra le confirmer dans le futur.

Bien que nous attendions toujours sur l'Apple Watch Series 7, nous avons entendu des rumeurs sur ce qui pourrait arriver en 2022. L'Apple Watch 8 pourrait être disponible en option avec un boîtier robuste destiné aux athlètes, aux randonneurs et à d'autres personnes qui utilisent la montre dans des conditions plus extrêmes que d’habitude, en plus d'un capteur de température. D'autres capteurs de santé qui sont en préparation depuis un certain temps sont également des possibilités, telles que la surveillance de la glycémie pour les diabétiques ou encore le taux d’alcoolémie. Sans oublier un tout nouveau design qu’on était censé avec cette année, un look plus carré et plus plat.